Эксперты опросили владельцев электрокаров, поинтересовавшись у них, насколько они удовлетворены некоторыми конкретными аспектами, такими как комфорт, вождение и простота использования автомобильной электроники.
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Ожидаемый лидер
Практически по всем параметрам среди опрошенных владельцев электромобилей первое место занял действующий лидер отрасли Tesla. Благодаря своей лояльной аудитории компания Илона Маска опередила других 27 брендов, участвовавших в опросе.
Если посмотреть рейтинг конкретно по моделям автомобилей, то он выглядит так:
- 1 место – Tesla Model 3;
- 2 место – Kia Telluride;
- 3 место – Tesla Model S;
- 4 место – Tesla Model Y.
Tesla Model 3 – лидер в опросе/ Фото Tesla