Стоит отметить, что платформа использовала данные за третий квартал 2021 года. Стали известны самые популярные среди пользователей чипы, объем ОЗУ и ПЗУ, размеры экранов и другие характеристики смартфонов.

Интересно AnTuTu представила сентябрьский рейтинг самых продуктивных смартфонов

Чему отдают предпочтение пользователи при выборе смартфона

Большинство опрошенных предпочитают выбирать 6,6-дюймовый дисплей (32,4%) .

. На долю 6,7-дюймовых экранов приходится 20%. Самое популярное разрешение – 1080 г. (60,6%) , а частота обновления – 60 Гц (41,6%) . У 120 Гц популярность чуть меньше – 41,3% .

, а частота обновления – 60 Гц . У 120 Гц популярность чуть меньше – . Среди пользователей AnTuTu пользуются значительным спросом именно смартфоны на процессорах Qualcomm (61,8%), тогда как у чипов MediaTek всего 19,1%.

Кстати, ранее стало известно, что MediaTek укрепила свои позиции на рынке и остается лидером индустрии мобильных процессоров.

Данные бенчмарка также демонстрируют предпочтения в вопросе мощности процессоров.

Доля 8-ядерных процессоров составляет 99,1% .

. 76,4% пользователей отдают предпочтение смартфонам с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти (49,8 и 26,6% соответственно) .

пользователей отдают предпочтение смартфонам с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти . Самое популярное количество ПЗУ – 128 ГБ и 256 ГБ.

Среди самых популярных OC первое место занимает Android 11 с долей 67,9%. На второй позиции десятый Android.

Кстати, платформа AnTuTu не привела данных относительно количества участников, участвовавших в опросе.