Стоит отметить, что платформа использовала данные за третий квартал 2021 года. Стали известны самые популярные среди пользователей чипы, объем ОЗУ и ПЗУ, размеры экранов и другие характеристики смартфонов.
Интересно AnTuTu представила сентябрьский рейтинг самых продуктивных смартфонов
Чему отдают предпочтение пользователи при выборе смартфона
- Большинство опрошенных предпочитают выбирать 6,6-дюймовый дисплей (32,4%).
- На долю 6,7-дюймовых экранов приходится 20%. Самое популярное разрешение – 1080 г. (60,6%), а частота обновления – 60 Гц (41,6%). У 120 Гц популярность чуть меньше – 41,3%.
- Среди пользователей AnTuTu пользуются значительным спросом именно смартфоны на процессорах Qualcomm (61,8%), тогда как у чипов MediaTek всего 19,1%.
Данные бенчмарка также демонстрируют предпочтения в вопросе мощности процессоров.
- Доля 8-ядерных процессоров составляет 99,1%.
- 76,4% пользователей отдают предпочтение смартфонам с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти (49,8 и 26,6% соответственно).
- Самое популярное количество ПЗУ – 128 ГБ и 256 ГБ.
- Среди самых популярных OC первое место занимает Android 11 с долей 67,9%. На второй позиции десятый Android.
Кстати, платформа AnTuTu не привела данных относительно количества участников, участвовавших в опросе.