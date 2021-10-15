Как умирает звезда и что происходит с системой после этого

Когда желтый карлик, такой как Солнце, истощает запасы водорода и гелия, он расширяется до размеров красного гиганта и поглощает планеты, расположенные на ближайших орбитах – скорее всего, исчезнут Меркурий, Венера, Земля и Марс. После этого звезда сожмется до белого карлика – тусклой звезды размером с Землю, но гораздо более плотной, примерно с половиной от своей первоначальной массы.

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Судьба планет на близких орбитах решена, но ученым не до конца ясно, что произойдет с телами на далеких орбитах, такими как Юпитер и Сатурн.

Каким будет будущее Юпитера

Астрономы в обсерватории Кека на Гавайях смогли обнаружить с помощью телескопа "Кек II" экзопланету размером примерно в 1,4 раза больше Юпитера. Она вращается вокруг тусклого белого карлика размерами примерно 60% от размеров Солнца по орбите, похожей на орбиту Юпитера. В этой звездной системе была обнаружена еще одна планета, орбита которой пролегает ближе к звезде.

Открытие указывает на то, что планеты с широкими орбитами, вероятно, встречаются чаще, поскольку они способны пережить смерть звезды. Дэвид Беннет, один из авторов исследования, заявил, что после смерти Солнца Земля будет в любом случае обречена. Однако если люди найдут способ переместиться на один из спутников Юпитера или Сатурна, то у человечества будет шанс остаться в Солнечной системе. При этом появится другая проблема: тепла от белого карлика будет уже недостаточно.