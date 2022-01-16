Каких животных использовали для войны до того, как были приручены лошади

История человечества – это, безусловно, история войн. Люди придумали множество методов уничтожения противника и научились использовать для этого все возможные и невозможные ресурсы.

После приручения человеком коня правила ведения войны изменились. Исследования свидетельствуют, что одомашненные лошади впервые появились на территории Северного Кавказа около 4 200 лет назад. На территории Плодородного Полумесяца они появились около 4 тысяч лет назад. Однако древнешумерские тексты и изображения свидетельствуют, что уже 4 500 лет назад жители Междуречья использовали ездовых животных.

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"Штандарт Ура", панно войны, на котором изображены боевые колесницы / Фото Wikipedia

Кого запрягали в колеснице до приручения лошадей

Археологические данные свидетельствуют, что 4 500 лет назад на территории Междуречья использовали боевые колесницы. В клинописях города Ур упоминаются ездовые животные, у которых была высокая стоимость и которых люди называли "кунга". Самое интересное, что на территории северной Сирии ученые смогли обнаружить скелеты этих "кунга", которым 4 500 лет. Палеогенетики и другие специалисты наконец-то узнали, кем были эти животные – ослы.

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Обнаруженные в Сирии "кунга" – это осел / Фото Phys

На этом изюминки не заканчиваются. Оказалось, что это не обычные "дикие" ослы. Палеогенетики секвенировали геном ослов из Сирии и сравнили его с геномом ослов, обнаруженных в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, которым около 11 тысяч лет. Ученые, на основе сравнения геномов, обнаружили, что "сирийский осел" ("кунга") – это гибрид домашнего осла и кулана, дикого осла. Это первый зафиксированный случай искусственной гибридизации животных.

"Кунги" были бесплодными. Поэтому для их разведения приходилось каждый раз отлавливать кулана-самца и искать осла-самку. Так жители Междуречья получали сильное, быстрое и послушное животное, которое использовали для перевозки грузов, ведения хозяйства и, конечно, войны.