Активнее всего в интернете заказывали сантехников. Этим летом на их услуги украинцы создали 14 тысяч заказов. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые популярные задачи, которые они выполняли, — устранение протечек, ремонт крана, установка водонагревателя и смесителя. Средний чек в категории вырос на 11 процентов — до 695 гривен за заказ.

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Наиболее популярные услуги

Также клиенты нуждались в мастерах-штукатурах. Спрос на них увеличился на 42 процента, а средний чек на 18 процентов — до 6 000 гривен. В целом на услуги штукатурщиков этим летом украинцы потратили 24 миллиона гривен — на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на укладку плитки вырос на 35 процентов. В основном мастеров нанимали, чтобы сделать выкладку в ванной или на кухне. Средний чек увеличился на 24 процента и по-прежнему остается одним из самых высоких среди специалистов рабочих профессий — 6 800 гривен за заказ.

На электриков спрос увеличился на 28 процентов. Самые популярные задачи – повесить люстру, заменить проводку, отремонтировать светильник. В среднем один заказ стоит 970 гривен, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году.

Мастеров для ремонта пола нанимали на 44 процента чаще. Средний чек вырос на 17 процентов — до 4 000 гривен за заказ.

Спрос на отделочные и ремонтные работы обусловлен теплой погодой — многие хотят успеть закончить строительство до начала сезона дождей. Так как некоторые работы можно проводить только пока за окном сухо и тепло,

— комментирует Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Вырос спрос и на услугу "Муж на час" – ее заказывали на 30 процентов чаще. Средний чек вырос на 8 процентов — до 460 гривен за заказ. Мастеров на все руки нанимали, чтобы собрать столик, установить замок, повесить картину и выполнить любую простую работу по дому. Также активно заказывали услуги по монтажу кондиционеров, подключению стиральной машины или электрической печи.

У одних нет времени на мелкие бытовые дела, у других – необходимых инструментов, а остальные просто не хотят заниматься ремонтом по дому, предпочитая делегировать рутину профессионалам. Ведь нет смысла вызывать бригаду, чтобы повесить полку в гостиной,

– добавляет Ольга Сорока.