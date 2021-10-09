Каких фрилансеров украинцы чаще всего искали в интернете в 2021 году

Специально для 24 Техно онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал услуги каких фриланс специалистов заказывали украинцы в сети в этом году и сколько за них заплатили.

Наибольшим спросом пользуются дизайнеры презентаций и 3D моделирование

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в 2021 году в интернете активно искали специалистов по созданию и дизайна презентаций. По сравнению с прошлым годом спрос на их услуги вырос на 28% и на 40% превысил показатели докарантинного 2019 года.

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Этих специалистов ищут не только компании, но и частные предприниматели, которым нужно визуально оформить идеи, чтобы представить клиентам и коллегам, получить инвестиции или выиграть тендеры.

Рост спроса на дизайнеров презентаций связан с увеличением популярности онлайн-контента, спрос на который вырос во время карантина. Ведь презентация является частью любого курса, вебинара или мастер-класса. А для стартап-индустрии это основной инструмент получения инвестиций или презентации проекта клиенту. Ольга Сорока Руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

В среднем стоимость работы профессионального дизайнера бизнес-презентаций стартует от 200 до 250 гривен за один слайд, однако может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от сроков и сложности задачи. Портфолио и опыт работы дизайнера также влияет на стоимость.

Также пользуются спросом специалисты по 3D-моделированию – по сравнению с прошлым годом спрос на них увеличился на 25%, а средний чек на 13% – 1700 гривен за один заказ. В основном их нанимали, чтобы сделать визуализацию или смоделировать интерьер, мебель или различные объекты и скульптуры. Всего на услуги дизайнеров в этой категории украинцы потратили 15,4 миллионов гривен, что почти на 19% больше, чем в прошлом году и на 11%, чем в позапрошлом.

Спрос на распространителей рекламной продукции вырос на 26%. В основном на эту работу компании нанимают студентов, которые хотят подзаработать в свободное от учебы время. Раздача листовок, рекламных флаеров, расклейка объявлений, как правило, оплачивается почасово от 75 до 100 гривен в час и зависит от загруженности промоутера.

Несмотря на популярность услуги, средний чек в категории остался на уровне прошлого года – 400 грн за один заказ.

Растет спрос на специалистов по работе с текстом

В связи с развитием культуры онлайн-предпринимательства и развитием социальных сетей растет спрос на профессионалов по созданию контента. Одни из них – специалисты по работе с текстом. Так, например, рерайтеров в этом году нанимали на 24% чаще, чем в предыдущем, копирайтеров – на 6%, а расшифровщиков интервью – на 13%.

Независимо от направления бизнеса, навыки работы с текстом сегодня очень сильно пользуются спросом. Журналисты нанимают расшифровщиков интервью, чтобы сэкономить время, а большинство заказчиков для рерайтеров и копирайтеров – предприниматели и менеджеры, которые покупают услуги для рабочих задач. Ольга Сорока Руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

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В среднем за один заказ рерайтер зарабатывает от 400 гривен, копирайтер – 460 гривен, а расшифровщики интервью – от 360 гривен. Стоимость работы на услуги мастеров слова оценивают по количеству знаков. Цена может меняться в зависимости от специфики текста и сложности работы.

Спрос на специалистов с настройками рекламных кампаний в Facebook и Instagram остался на уровне прошлого года, а вот количество предпринимателей желающих внедрить 1С у себя в компаниях выросло – эта услуга пользуется спросом на 17% больше, чем в прошлом году. Средний чек – 1050 гривен за один заказ.