Какие виды вымрут раньше: ученые дали ответ

С момента зарождения жизни на Земле изменились миллиарды видов. Одни животные превращались в других, эволюционируя. Было и много таких, которые вымерли по разным причинам. Ученые проанализировали все имеющиеся данные, чтобы понять, кто вымирает быстрее.

На Земле постоянно происходят эволюционные процессы, которые влекут за собой изменение существующих видов и возникновение новых. Иногда происходят и вымирания. Например, многим известно о вымирании в Меловом периоде, во время которого исчезли динозавры. Хотя последние данные свидетельствуют, что они бы вымерли и без "помощи" астероида. Однако оказалось, что на исчезновение видов влияет еще один фактор – сама эволюция. А если быть точнее – темпы эволюции.

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Темпы эволюции ряда Squamata (ящерицы, змеи, хамелеоны) показаны синей линией, темпы эволюции ряда Rhynchocephalia изображены зеленой линией / Фото Eurek Alert

"Заяц и черепаха"

Старая притча о том, что медленная черепаха побеждает в соревнованиях быстрого зайца, оказались правдивой. Вот только речь идет об эволюционных темпах.

Ученые проанализировали подкласс пресмыкающихся, который называется Лепидозавры. Образовался он около 250 миллионов лет назад и разделился на два ряда:

Rhynchocephalia или Клювоголовые. Сегодня этот ряд представлен только одним родом – туатарой, живущей только на территории Новой Зеландии. Squamata или Чешуйчатые. С представителями этого ряда сталкивался каждый, ведь змеи и ящерицы относятся именно к чешуйчатым.

Ученые исследовали эволюционный путь Лепидозавров и ожидали увидеть приблизительно такую ​​картину: быстрые эволюционные темпы у Чешуйчатых и медленные – у Клювоголовых. Но все оказалось диаметрально противоположным. В ряду Rhynchocephalia эволюция происходила примерно в 2,5 раза быстрее, чем у Squamata.

Падение астероида и меловое вымирание одинаково сильно задело и Клювоголовых, и Чешуйчатых. Но современные змеи и ящерицы быстро "встали на ноги", что повлекло за собой "видовой взрыв", ведь огромное количество биологических ниш освободилось.

Но Rhynchocephalia не оправилась и большая часть видового разнообразия была потеряна, так и не восстановившись. Исследования показывают, что их эволюционный забег начал терять темпы еще до вымирания. Имея быстрое развитие в начале, перед вымиранием ряд потерял его и не смог пережить падение астероида.

Гонку выигрывает медленный и уверенный. В классической басне Эзопа быстрый заяц проигрывает гонку, а медленная черепаха первой пересекает финишную границу,

– шутят ученые, вспоминая древнюю притчу.