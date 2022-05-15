Android 13 все еще активно разрабатывается и в полноценный релиз будет внесено немало изменений и дополнений. Фанаты ожидают стабильную сборку системы до сентября – октября 2022 года. После этого производители смартфонов, среди которых и Xiaomi, начнут активно обновлять свои девайсы.

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В перечень гаджетов, которые получат Android 13, входят устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO. Среди них даже планшеты.

Какие смартфоны Xiaomi получат Android 13

Ниже приведен список смартфонов, владельцам которых стоит ожидать обновления Android до версии 13. Стоит отметить, что некоторые из моделей вызывают сомнения, как Redmi Note 8 2021 года. Удивительно, что это устройство может получить последнюю версию Android даже несмотря на довольно хорошие показатели продаж.

В то же время, не исключено, что компания решила немного оживить когда-то успешную модель. Список смартфонов, которые могут получить Android 13 выглядит так:

Смартфоны Xiaomi

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i/Hypercharge, 11T/Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

Xiaomi 12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD/FOLD 2

Xiaomi CIVI/CIVI S

Xiaomi Pad 5 Series

Смартфоны Redmi

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G

Redmi 10C/Redmi 10 (India)

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Смартфоны POCO

POCO F3/GT

POCO X3 GT/X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

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Смартфоны, которые не получат Android 13

Кроме устройств, которые точно получат Android 13, следует добавить список смартфонов, которым на официальное обновление рассчитывать вообще не стоит. Единственным вариантом останется разве что так называемая кастомная прошивка, но это путь опытных пользователей, принимающих все риски "убить" смартфон.

Владельцам моделей из списка ниже рекомендуем задуматься о покупке нового смартфона, если они хотят оценить преимущества Android 13.

Смартфоны Xiaomi

Xiaomi Mi 10/Pro/Ultra

Xiaomi 10T/Pro

Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Смартфоны Redmi

Redmi K30 Pro/Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

Redmi 9/Prime/9T/Power

Redmi Note 9/9S/Pro/Pro Max

Redmi Note 9 4G/5G/9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

Redmi X2/M2/M2 Pro

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Смартфоны POCO

POCO X3/NFC

POCO F2 Pro

Важно! Приведенный список смартфонов исключительно ориентировочный и полученный на основании данных посторонних источников. Впрочем, скорее всего, как это часто бывает, почти весь он может оказаться верным.