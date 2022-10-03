AnTuTu представил рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Сервис AnTuTu для тестирования мощности смартфонов, выпустил свежий рейтинг, в котором показал, какие смартфоны больше всего понравились пользователям. На первом месте устройство, которое в Украине, к сожалению, не продается.

Результаты сервис определяет в процентах. То есть сколько пользователей, оценивших смартфон, поставили положительную оценку, а сколько сообщили о недовольстве его работой.

Самые мощные Android-смартфоны среднего класса: свежий рейтинг AnTuTu

Результаты

Отметим, что это рейтинг смартфонов за сентябрь.

Первое место занял Xiaomi 12S Ultra . Он получил очень хорошие отзывы после своего выхода, но продается только на китайском рынке, как и вся остальная серия S. Смартфон получил положительную оценку от 96,04 процента владельцев.

. Он получил очень хорошие отзывы после своего выхода, но продается только на китайском рынке, как и вся остальная серия S. Смартфон получил положительную оценку от 96,04 процента владельцев. Новый флагман Huawei Mate 50 Pro , выпущенный в сентябре, занял второе место, набрав 92,26 процента. Его также нет в Украине.

, выпущенный в сентябре, занял второе место, набрав 92,26 процента. Его также нет в Украине. iQOO 10 Pro оказался на третьем месте. Он вышел в июле и получил 90,65 процента.



Какими смартфонами довольны пользователи / Фото AnTuTu

Далее следует Oppo K10 5G, которым довольны 90,41% пользователей. Замыкает пятерку лидеров смартфон компании Nubia Z40S Pro с результатом 89,58 процента.

Также в десятку попали:

Vivo X Fold,

Redmi K50,

Moto X30 Pro,

Vivo X70 Pro+,

Oppo Find X3 Pro.