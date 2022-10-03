Результаты сервис определяет в процентах. То есть сколько пользователей, оценивших смартфон, поставили положительную оценку, а сколько сообщили о недовольстве его работой.
Самые мощные Android-смартфоны среднего класса: свежий рейтинг AnTuTu
Результаты
Отметим, что это рейтинг смартфонов за сентябрь.
- Первое место занял Xiaomi 12S Ultra. Он получил очень хорошие отзывы после своего выхода, но продается только на китайском рынке, как и вся остальная серия S. Смартфон получил положительную оценку от 96,04 процента владельцев.
- Новый флагман Huawei Mate 50 Pro, выпущенный в сентябре, занял второе место, набрав 92,26 процента. Его также нет в Украине.
- iQOO 10 Pro оказался на третьем месте. Он вышел в июле и получил 90,65 процента.
Какими смартфонами довольны пользователи / Фото AnTuTu
Далее следует Oppo K10 5G, которым довольны 90,41% пользователей. Замыкает пятерку лидеров смартфон компании Nubia Z40S Pro с результатом 89,58 процента.
Также в десятку попали:
- Vivo X Fold,
- Redmi K50,
- Moto X30 Pro,
- Vivo X70 Pro+,
- Oppo Find X3 Pro.