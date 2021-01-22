Традиционно Apple выпускает обновления операционной системы каждую осень. Анонс iOS 15 стоит ожидать осенью 2021 года. При этом уже сейчас журналисты назвали перечень iPhone, которые получат это обновление.

Осенью этого года повод обновить свой девайс появится у еще большего количества владельцев продуктов Apple. По крайней мере об этом свидетельствуют данные издания The Verifier.

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Ссылаясь на источники, журналисты утверждают, что обновиться до iOS 15 не смогут устройства с процессором Apple A9. Это модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые были выпущены в сентябре 2015 года. еще одним "устаревшим девайсом" станет первый iPhone SE, который выпустили весной 2016 года.

Кроме того, апдейт не получат планшеты iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014 года) и iPad 5 (2017), оснащенные чипами A8, A8X и A9 соответственно.

Устройства, которые обновятся до iOS 15

В список устройств, которые будут совместимы с новой ОС, станут девайсы iPhone 7, iPhone 7 Plus и новее.

Прекращение поддержки обновлений обычно связано с аппаратными ограничениями. При этом Apple удается удерживать пятилетний цикл апдейтов для большинства своих устройств.