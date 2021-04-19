Новое исследование показало, что Reddit, Pinterest и Alibaba являются одними из крупнейших загрязнителей окружающей среды среди всех сайтов мира. Также в лидеры по уровню выбросов парникового газа попали игровой портал Nintendo, спортивный канал ESPN и модная сеть одежды Uniqlo.

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Как формировался отчет

В отчете, опубликованном платформой uSwitch, был рассчитан углеродный след 200 самых популярных вебсайтов с учетом множества факторов, влияющих на их энергоэффективность: от хостинга до размера шрифта, изображений, видео и цветов.

Ключевым же показателем были источники энергии, питающие то, или иное облако или телекоммуникационную сеть. Если крупный центр обработки данных работает на ископаемом топливе, он попадает в подобный рейтинг.

Лидеры рейтинга

Из сотен исследованных сайтов первое место по показателю загрязнения занял Reddit: лишь за одно посещение и 69 кликов сайт выделяет, согласно оценкам, около 13,05 грамма углекислого газа. Это эквивалентно проезду 5 километров на автомобиле.

Pinterest – около 12,43 грамма CO2 за среднее посещение.

Игровой портал Nintendo – 11,43 грамма.

Сайт прогноза погоды Accuweather.

Спортивная платформа ESPN.

Бренд Victoria'S Secret.

Модная сеть Uniqlo.

Интернет-магазин электроники и гаджетов Banggood.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba.

Рейтинг лучших

Самым "чистым" популярным ресурсом стала "Википедия" – она производит 0,04 грамма углекислого газа за посещение. На втором месте по экологичности и энергоэффективности разместилась профессиональная социальная сеть LinkedIn, за ней идет модный гигант H&M. Система онлайн-платежей PayPal, WordPress и криптовалютная биржа Coinbase тоже попали в десятку лучших, по оценкам uSwitch.