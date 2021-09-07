Решение NASA о проекте вертолета Ingunuity

Специалисты NASA приняли решение о продлении полетов первого марсианского вертолета Ingunuity на неопределенный срок – это связано как с хорошим техническим состоянием аппарата, так и крайне полезными результатами его работы.

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Учитывая отличное техническое состояние аппарата и результаты его работы руководители миссии приняли решение продлить его работу, ранее полеты планировались лишь к концу августа.

Если вас интересует больше информации о том, как готовили марсоход Perseverance и дрон Ingenuity и что они делают на Марсе, мы подготовили для вас материал, в котором собрали всю информацию о миссии.

Ingunuity на Марсе

Вертолет Ingunuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance 18 февраля 2021 года. На поверхность Красной планеты он высадился весной.

Изначально планировалось, что вертолет сделает не более пяти экспериментальных полетов, тем самым доказав возможность использования подобных аппаратов для исследования планеты. Однако на сегодня дрон проработал почти полгода, сделав за это время тринадцать полетов и успешно пережив три больших сбоя в работе.

Тринадцатый по счету полет дрона состоялся 4 сентября 2021 года. Он поднялся на 8 метров и пролетел в общей сложности 210 метров за 161 секунду. Целью этого полета было более детальное исследование региона "Южная Сейта", начатое в ходе 12-го полета. Эта область стала новым местом работы марсохода Perseverance, в ходе нового полета беспилотник получил десять цветных снимков скал и валунов, которые в дальнейшем могут исследоваться ровером.



Фото региона "Южная Сейта" во время 12-го полета Ingenuity / фото NASA JPL

Кстати, о том, как прошел исторический первый полет на другой планете мы подробно описали в нашем материале.