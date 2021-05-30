Какова максимальная температура во Вселенной

На Земле в пустынях температура может достигать 65 градусов по Цельсию. Температура среды в термосфере Земли достигает 2 500 градусов по Цельсию. Температура короны Солнца может достигать 1,5 миллиона градусов по Цельсию. Так какая же максимальная температура может быть?

Точно неизвестно, какой может быть максимальная температура. Современные научные теории "разрушаются", когда температура достигает "планковской температуры", которая равна 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 градусов по Цельсию. Имея такую температуру, объект будет иметь такое мощное излучение, что каждый фотон в нем создаст свою собственную черную дыру.

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Солнце / Фото Unsplash

Какая минимальная температура

С минимальной допустимой температурой у физиков значительно проще. Она составляет -273,15 градуса по Цельсию. Такая температура называется "абсолютный ноль".

"Абсолютный ноль" – это минимальная температура, которую может иметь физическое тело во Вселенной. При такой температуре прекращается любое движение атомов и молекул.