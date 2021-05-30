Точно неизвестно, какой может быть максимальная температура. Современные научные теории "разрушаются", когда температура достигает "планковской температуры", которая равна 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 градусов по Цельсию. Имея такую температуру, объект будет иметь такое мощное излучение, что каждый фотон в нем создаст свою собственную черную дыру.

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Солнце / Фото Unsplash

Какая минимальная температура

С минимальной допустимой температурой у физиков значительно проще. Она составляет -273,15 градуса по Цельсию. Такая температура называется "абсолютный ноль".

"Абсолютный ноль" – это минимальная температура, которую может иметь физическое тело во Вселенной. При такой температуре прекращается любое движение атомов и молекул.