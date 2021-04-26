Сегодня китайские источники сообщили о том, что Xiaomi активно тестирует 200-мегапиксельный датчик изображения сверхбольшого оптического формата. Конкретные характеристики этого сенсора пока не сообщаются.

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Новая камера

Учитывая то, что камеру последнего флагмана компании Xiaomi Mi 11 Ultra назвали одной из лучших на рынке, можно с уверенностью утверждать, что и на этот раз ситуация будет аналогичной.

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен датчиком изображения Samsung ISOCELL GN2 разрешением 50 мегапикселей. Он изготовлен совместными усилиями Xiaomi и Samsung.



Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Xiaomi

Ожидается, что 200-мегапиксельный датчик, который сейчас доводится до идеала инженерами Xiaomi, появится в следующем флагманском смартфоне компании. Лей Цзюнь, основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi Group, рассказал, что в отделе камер Xiaomi работают более 1000 человек. Благодаря огромным инвестициям данное направление улучшается очень быстро.

Информации о сроках выхода такого смартфона пока нет.