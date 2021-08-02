Какаду научились открывать мусорные баки благодаря социальному взаимодействию

Большинство животных получает навыки не благодаря тому, что их обучает другой представитель вида. Как правило, такие навыки передаются генетически. Например, никто не учит кошек умываться и чистить шерсть. Но есть животные, которые умеют хорошо учиться, что помогает им в поисках пищи.

Команда ученых наблюдала за Cacatua galerita, или жолточубым какаду. Они отметили их умение открывать мусорные баки, чтобы найти в них еду. Исследователи заметили определенные закономерности, которые нельзя было объяснить "генетической передачей умения". Тщательные наблюдения за умными птицами дали понять, что они самостоятельно учатся это делать и передают свои знания другим представителям вида.

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Какаду открывают мусорные баки: смотреть видео онлайн

Желточубые какаду против мусорных баков

Австралийские мусорные баки имеют одинаковый дизайн по всей стране. Исследователи заметили, что далеко не каждая птица сможет их открыть. Поэтому, когда одна птица занимается открыванием бака, то другие смотрят. А после этого количество птиц с таким полезным навыком увеличивается.

В 2018 году исследователи начали опрос, который продолжается до сих пор, чтобы обнаружить, где именно какаду умеют открывать мусорные контейнеры.

В 2019 году результат опроса показал, что когда какаду открывает бак в одном месте, то птицы с соответствующим навыком появляются и в соседних районах. Это свидетельствует о том, что умение не появляется случайным образом, а словно передается от птички к птичке.

Наблюдая за птицами, ученые заметили, что в конце 2018 года какаду на севере Сиднея заново изобрел технику открывания баков. После этого птицы в соседних районах скопировали навык и тоже начали пользоваться им.

Словно этого мало, оказалось, что какаду игнорируют, например, баки с желтыми крышками, ведь там хранят пластиковые отходы. А в баках с красными крышками хранятся пищевые отходы, поэтому именно они и страдают от нашествия умных желточубых какаду, которые ориентируются на цвет при выборе цели.

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Умные какаду прекрасно умеют открывать мусорные баки: смотрите видео онлайн

Птичьи субкультуры

На этом интересности не закончились. Команда ученых заметила, что не существует единой техники, благодаря которой какаду открывают баки. В одном случае используются лишь лапы; в другом – открывают клювом; некоторые птицы сочетают два метода; в еще другие умеют открывать бак лишь в команде с другими птицами.

Поэтому, если в одном районе, например, Сиднея птицы научились открывать крышки баков клювом, то и в соседних районах какаду будут так делать.

Таким образом, констатируют ученые, образуются своеобразные птичьи региональные субкультуры, где птицы владеют различными техниками открывания мусорных баков.