Для начала следует разобраться, почему батареи так быстро теряют свою начальную способность держать заряд. Сегодня человечество преимущественно использует литий-ионные аккумуляторы. Их работа заключается в своеобразной миграции ионов лития из катода на анод и обратно. Со временем, как обнаружили ученые, литий может слипаться между собой в островки выходя из процесса этого обмена. Таким образом, все меньше ионов участвуют в работе аккумулятора, что приводит к снижению его емкости. Только недавно ученые поняли, как обратить этот процесс вспять, однако пока новое открытие недоступно для широкого использования.

Интересно Что будет, если заряжать разные смартфоны одной зарядкой

Заряжаем правильно

В общей сложности аккумуляторы способны выдерживать до 1000 циклов зарядки-разрядки, прежде чем полностью стать непригодными. Каждый такой медленно "убивает" батарею. Новый аккумулятор смартфона примерно после пятисот полных циклов может потерять до 25 процентов своей емкости относительно начальной. Далее процесс ускоряется и последующие 25 процентов будут теряться примерно через 300 циклов.

Температура

Аккумуляторы лучше себя чувствуют при температуре не ниже +10 и не выше +40 градусов. Идеально – примерно 20 градусов. Так что если зимой вы пришли с улицы, не стоит сразу ставить смартфон на зарядку. Подождите, пока температура не выровняется. А вот в летнее время следует избегать перегрева и ни в коем случае не оставлять гаджет во время зарядки под прямыми солнечными лучами.

Без фанатизма

Не стоит допускать полной потери заряда. Когда уровень аккумулятора падает до нуля, при старте его зарядки возможно резкое повышение температуры, следствием чего может стать выход аккумулятора из строя, его возгорание или разрыв корпуса.

То же касается и зарядки на 100 процентов. Любые советы по правильной зарядке скажут вам, что лучше не доводить батарею до 100 процентов и тем более – не оставлять смартфон и дальше подключенным к розетке, особенно на всю ночь. В большинстве своем это связано с тем, что современные аппараты при достижении полного заряда автоматически перестают заряжаться, но когда через несколько минут уровень падает до 99%, снова начинают получать энергию. И так много раз подряд, поэтому батарея деградирует еще быстрее.

Актуально Что произойдет с вашим смартфоном, если заряжать его всю ночь

Лучше порциями

Единого мнения относительно диапазона приемлемого уровня заряда нет. Однако в большинстве своем специалисты называют показатель 20-80 процентов. То есть, они рекомендуют не допускать падения ниже 20 процентов и не восстанавливать выше 80 процентов. Однако если отследить первое еще легко, потому что большинство людей практически не выпускают смартфон из рук, то второе – крайне проблемно. Ведь немногие будут помнить о необходимости наблюдать за процессом зарядки.

Есть еще одна довольно популярная альтернативная тактика подзарядки – 50-70 процентов. Считается, что она может продлить жизнь аккумулятора вдвое, а то и больше. Правда, придется производить подзарядку смартфона несколько раз в день, поэтому подходит это разве что тем, у кого в течение всего дня есть рядом розетка или док-станция и он готов несколько раз в день ими пользоваться, постоянно следя за состоянием батареи.

Зарядное устройство

Еще одна очень важная рекомендация – заряжать смартфон только "родным" зарядным устройством, полученным в комплекте со смартфоном. Он настроен на правильный выходной ток и рассчитан именно на ваш смартфон. Это, конечно, не продлит срок службы, но точно его не сократит, в отличие от такой угрозы со стороны других "зарядок".

Если заводское зарядное устройство вышло из строя, необходимо подобрать другое с аналогичными параметрами выходного тока и напряжения, указанными на корпусе оригинала.



Зарядные устройства для смартфонов Apple / Фото Mika Baumeister

Оставьте его в покое

И, наконец, не стоит пользоваться смартфоном во время зарядки. Лучше отложите просмотр видео, игры, интернет, пока гаджет не зарядится до приемлемого уровня. Одновременный процесс зарядки и расхода энергии также влияет на аккумулятор не лучшим образом.

Вывод

Соблюдение этих правил, конечно, требует некоторых усилий. Однако они позволят сохранить емкость и работоспособность аккумулятора, оттягивая необходимость его замены. Кроме того, сегодня почти все смартфоны на рынке производятся со встроенным аккумулятором. Раньше вы могли легко заменить его самостоятельно, купив новый с аналогичными характеристиками в магазине. Сегодня же замена батареи требует обращения в сервисный центр.