Как добавить фото в Instagram через компьютер: подробная инструкция

Instagram продолжает волнами распространять последние обновления. Еще раньше компания объявила, что расширит возможности веб-версии сервиса и позволит загружать фото с компьютера.

Часть пользователей получили эту функцию еще несколько недель назад. Часть – только сегодня. Рассказываем, как работает функция скачивания фотографий с помощью компьютера.

Интересно Instagram позволит менять местами публикации и закреплять некоторые вверху

Как скачать фото в Instagram с компьютера

Функция загрузки работает аналогично такой же в мобильном приложении. По-прежнему можно загружать сразу несколько фотографий, редактировать их и применять к изображениям встроенные фильтры.

Для доступа к загрузке необходимо воспользоваться новой кнопкой в ​​правой верхней части экрана.

Она выглядит как знак плюс и находится в разделе с личными сообщениями.

После нажатия появляется новое окно, в которое вы можете просто перетащить новый контент или выбрать его в папке на компьютере с помощью кнопки ниже.

После этого станет доступно привычное редактирование: сначала выбор размера фото, затем фильтры и корректировка.

Как добавить фото в Instagram через компьютер / Скриншот 24 канала

На последнем этапе вы можете добавить описание, расположение и отключить комментарии, если это необходимо.

Чтобы добавить метку человека, необходимо щелкнуть мышкой на самой фотографии в нужном месте.

После всех настроек остается нажать кнопку "Поделиться". Готово!