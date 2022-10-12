Как правильно выбрать павербанк для разных устройств: смартфон, ноутбук и планшет

Павербанк – именно тот гаджет, который нужно иметь рядом практически в любом случае. Сегодня это необходимое устройство в вашей сумке, которое поможет продолжить работу смартфона, ноутбука или наушников. Правильный выбор павербанка – это важно, поэтому мы решили помочь вам в этом деле.

24 канал подготовил несколько простых советов, которые помогут вам выбрать именно тот павербанк, который вам нужен. Хотя это может показаться простой задачей, нужно учесть несколько важных аспектов, которые помогут вам сэкономить и подобрать именно то, что вам нужно.

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Определитесь, что вам нужно

Важный совет – выбирайте павербанк, подходящий к устройству, которое вы хотите зарядить. Выбирая павербанк, обратите внимание на следующие вопросы:

Какая емкость необходима для зарядки устройства?

Поддерживает ли устройство быструю зарядку?

Если вы хотите зарядить ноутбук, какой тип разъема имеет этот ноутбук?

Сколько устройств вы хотите зарядить одним павербанком?

Павербанки для смартфонов

Хороший павербанк для смартфона не должен быть слишком большим, но он должен обладать достаточной емкостью. К примеру, павербанк на 10 000 мАч позволит вам зарядить смартфон примерно 2 раза. Этого бывает достаточно и размеры таких дополнительных батарей обычно не превышают сам смартфон.

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Большие модели на 20 000 мАч и больше, пригодятся для похода на выходные, или же если вы не сможете зарядить смартфон в течение нескольких дней. Однако такая батарея будет больше размера и переносить ее в карманы уже не получится.



Павербанк для смартфона – полезная, ежедневная вещь / Фото Unsplash

Многие смартфоны поддерживают быструю зарядку. Проверьте, поддерживает ли выбранный вами павербанк функцию быстрой зарядки или Power Delivery для iPhone. Это не обязательно – ваш смартфон будет заряжаться даже тогда, если павербанк не поддерживает эти функции, однако с ними это будет происходить в несколько раз быстрее.

Зарядка ноутбука

Для того чтобы зарядить ноутбук с помощью павербанка нужно три вещи.

Во-первых, сам павербанк должен иметь емкость не менее 20 000 мАч и, конечно же, лучше, чтобы объем был больше.

Во-вторых, павербанк должен поддерживать высокую мощность зарядки. Сколько зависит от ноутбука. Chromebook и MacBook Air требуют не менее 30-ваттного павербанка. MacBook Pro 13 дюймов требует 61 Вт, MacBook Pro 15 дюймов – 87 Вт, а MacBook Pro 16 дюймов – не менее 96 Вт. Проверьте старое зарядное устройство для ноутбука, чтобы узнать, какая мощность вам нужна.

В-третьих, проверьте совместим ли ваш павербанк с конкретной моделью ноутбука. Возможно, что павербанк поддерживает только зарядку устройства через разъем USB-C. В таком случае вам нужно убедиться, что ноутбук имеет такой разъем и поддерживает возможность зарядки батареи с его помощью.



Для ноутбука нужен павербанк большей емкости и мощности / Фото Unsplash

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Павербанки для планшетов

Здесь советы практически такие же, как и при выборе павербанка для смартфона. Единственная особенность, стоит выбирать павербанк с большей емкостью, поскольку батарея планшета обычно имеет несколько большую емкость, чем у смартфона.

К примеру, с емкостью 20 000 мАч вы сможете зарядить свой планшет от 1 до 1,5 раза. Если у вас очень большой планшет, например iPad Pro 12,9 дюйма, выбирайте емкость до 27 000 мАч.

Имейте в виду, что павербанки емкостью свыше 27 000 мАч нельзя брать с собой в самолет.

Павербанки для планшетов обладают минимальной мощностью 10 Вт, что делает зарядку достаточно быстрой. Планшеты, поддерживающие быструю зарядку, такие как iPad (2019) и любой iPad Pro, можно зарядить до 50% всего за 1 час с помощью павербанка с поддержкой Power Delivery.



Для планшета нужен почти такой же павербанк, как и для смартфона / Фото Unsplash

Павербанки для других устройств

Такие устройства, как наушники, электронные книги и смарт-часы обычно имеют небольшой аккумулятор. Поэтому вам нужен только павербанк с емкостью 5000 мАч и низкой мощностью. В общем, для этого подойдет любой павербанк. Имейте в виду, что вы, вероятно, используете свой павербанк для зарядки, например наушников и смартфона. Вот почему вам следует выбрать хороший павербанк для смартфона с несколькими USB-портами. Это будет разумнее, чем покупать небольшой дополнительный павербанк для ваших аксессуаров.

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Есть также большие и емкие аккумуляторы, которые являются фактически экстренным источником питания. Они пригодятся, например, если в доме долго отсутствует электроэнергия, или вы едете туда, куда ее нет, но устройств для зарядки у вас несколько.

Обычно такие батареи имеют несколько портов для зарядки, включая полноразмерную розетку и мощность 220 вольт, что позволит вам подключить любое зарядное устройство и восстановить заряд нескольких гаджетов сразу.