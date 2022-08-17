Следует начать с того, что без аккаунта Google вы вообще не сможете должным образом пользоваться смартфоном. Как сообщает 24 канал, большинство функций останутся недоступными, а установить приложения из магазина Google Play не удастся.

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Может случиться так, что вам необходимо срочно удалить гугл аккаунт, чтобы ваши данные не попали куда не надо. Однако, прежде чем удалять аккаунт, нужно подробно ознакомиться с последствиями таких действий. После его удаления вы потеряете все данные, привязанные к вашему профилю, а именно:

синхронизированные данные контактов,

календаря,

фото,

документы и письма,

подписки и покупки, оформленные через Google Play, Google Drive, YouTube и другие сервисы,

доступ к сервисам Google.

Фактически удалив Google аккаунт вы сотрете все данные связанные с вашей учетной записью. Если вам нужно сохранить все данные перед удалением аккаунта, такая возможность предусмотрена. Все, включая фотографии, документы и другую информацию, можно будет загрузить отдельно, но об этом ниже.

Как удалить аккаунт гугл с телефона

Предположим, вы не хотите избавляться от всех данных аккаунта, а только хотите стереть аккаунт со смартфона, например перед продажей, или передачей в пользование родным или друзьям. В таком случае все делает достаточно быстро. Все, что вам нужно, придерживаться следующей последовательности шагов:

Перейдите в настройку смартфона. Выберите раздел "Учетные записи". Выберите Google. Нажмите на нужный аккаунт. Нажмите кнопку "Еще" (или три точки над подробной информацией об аккаунте) и выберите "Удалить учетную запись".



Удаляем аккаунт Google со смартфона / Скриншот 24 канала

Хотя здесь и указано удаление аккаунта, фактически вы просто выходите из него на конкретном смартфоне. При необходимости вы снова сможете добавить эту же учетную запись на устройство, используя ваш логин и пароль.

Однако иногда может потребоваться полное удаление учетной записи Google, содержащей все ваши данные и записи, об этом далее.

Как полностью удалить свой аккаунт гугл

Если вам нужно удалить свой аккаунт Google полностью, а не только распространиться на одном из устройств, это можно сделать практически на любом девайсе с доступом к интернету. Для этого вам нужно знать ваш логин и пароль.

Далее последовательно придерживаемся следующей инструкции: Откройте настройки смартфона. Выделите раздел Google. Нажмите кнопку "Управление аккаунтом Google". Перейдите на вкладку "Данные и конфиденциальность". Далее выберите "Удаление аккаунта Google". Введите пароль. Если вы хотите сохранить контент, привязанный к аккаунту, нажмите кнопку "Загрузить данные" и следуйте инструкциям на экране. Согласитесь с условиями удаления и нажмите кнопку "Удалить аккаунт".

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Полноценное удаление аккаунта Google со всеми данными / Скриншот 24 канала



Завершаем удаление аккаунта Google / Скриншот 24 канала

Если вы хотите удалить аккаунт Google с ноутбука или другого устройства, вам необходим браузер.

Откройте главную страницу Google и авторизуйтесь, затем перейдите в раздел "Управление аккаунтом Google" и выполните остальные действия по предыдущему алгоритму.

После того как вы завершите все действия, при повторной попытке войти в свой аккаунт вы увидите сообщение "Аккаунт удалено". Однако не все еще потеряно. Если по каким-то причинам вам нужно будет восстановить свой аккаунт после удаления – такая возможность есть.

Как восстановить аккаунт гугл после удаления

Если вы забыли пароль в своей учетной записи Google, или вам нужно восстановить его после удаления, после получения сообщения об удалении аккаунт нажмите кнопку "Попробовать восстановить аккаунт". Далее следует следовать инструкциям, которые появятся на экране.

Важно! Восстановить аккаунт Google можно в течение 20 дней с момента его удаления. Дальше такая возможность исчезнет, и вам придется создавать новую аккаунт для доступа к сервисам Google.

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Если номер телефона привязан к учетной записи, можно воспользоваться кодом подтверждения для восстановления доступа.

Если номер не привязан, вам будет предложено перейти по ссылке, которая придет на резервный адрес электронной почты, или воспользоваться другим способом, нажав кнопку "Другой вопрос".

Надеемся наши советы были полезны для вас. Помните, что ваш смартфон скрывает немало секретов и неочевидных функций, с помощью которых вы можете сделать пользование телефоном более удобным. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложениях в рубрике Советы Техно 24.