Как тебе такое, Дмитрий Рогозин: глава "Роскосмоса" без слов отреагировал на продажу Twitter
Источник:твитер Дмитрия Рогозина
Глава "Роскосмоса" не скрывает своей неприязни к Илону Маску. С его стороны в Twitter постоянно раздаются разные заявления в адрес американского предпринимателя. Однако теперь последний становится владельцем соцсети.
О том, что акционеры согласились продать компанию Илона Маску, стало известно вчера, 25 апреля 2022 года. А уже сегодня пользователи обнаружили изменения в аккаунте Рогозина.
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Его борьба
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своей учетной записи Twitter. Теперь его страница доступна только для подписчиков, а новые требуют ручного одобрения. Логику такого шага объяснить сложно. Закрытие страницы настройками приватности не помешает Илону Маску пометить Рогозина в своем твите, если бы он того хотел. Более того, когда Маск получит полный контроль над соцсетью, он все равно сможет видеть публикации закрытых страниц, ведь факт их модерирования говорит о том, что разработчикам доступен просмотр всех аккаунтов.
- Сам Дмитрий Рогозин не прокомментировал причину такого решения.
- Однако ранее он раскритиковал Илона Маска за "лицемерие", заявив, что на самом деле он не собирается колонизировать Марс, а стремится к безграничной власти над "мыслями людей".
- Также он считает, что Маск совсем не думает о свободе слова, а просто хочет использовать Twitter в корыстных целях.
Неясно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Изменения, которые собирается внести новый владелец соцсети, вполне могут привести к тому, что Рогозин вообще удалит аккаунт. Однако мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы продолжать нашу рубрику "Хроники Рогозина" – у этого забавного решиста останется телеграм-канал, где он так же практикуется в юморе.