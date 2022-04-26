О том, что акционеры согласились продать компанию Илона Маску, стало известно вчера, 25 апреля 2022 года. А уже сегодня пользователи обнаружили изменения в аккаунте Рогозина.

Интересно Илон Маск таки купил Twitter: после закрытия сделки компания станет частной

Его борьба

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своей учетной записи Twitter. Теперь его страница доступна только для подписчиков, а новые требуют ручного одобрения. Логику такого шага объяснить сложно. Закрытие страницы настройками приватности не помешает Илону Маску пометить Рогозина в своем твите, если бы он того хотел. Более того, когда Маск получит полный контроль над соцсетью, он все равно сможет видеть публикации закрытых страниц, ведь факт их модерирования говорит о том, что разработчикам доступен просмотр всех аккаунтов.

Сам Дмитрий Рогозин не прокомментировал причину такого решения.

Однако ранее он раскритиковал Илона Маска за "лицемерие", заявив, что на самом деле он не собирается колонизировать Марс, а стремится к безграничной власти над "мыслями людей".

Также он считает, что Маск совсем не думает о свободе слова, а просто хочет использовать Twitter в корыстных целях.

Неясно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Изменения, которые собирается внести новый владелец соцсети, вполне могут привести к тому, что Рогозин вообще удалит аккаунт. Однако мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы продолжать нашу рубрику "Хроники Рогозина" – у этого забавного решиста останется телеграм-канал, где он так же практикуется в юморе.