В новом отчете "об устранении скоординированного неаутентичного поведения", Meta отмечает, что кампания влияния возникла в России и включала "разветвленную" сеть из более 60 фейковых веб-сайтов. Ресурсы выдавали себя за ведущие европейские СМИ, такие как Der Spiegel, The Guardian и Bild.

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Как работала пропагандистская сеть

Аккаунты в социальных сетях распространяли поддельные статьи этих изданий, преимущественно с критикой Украины и украинских беженцев или с аргументами против санкций, наложенных на Россию. Контент поддельных статей был подготовлен на разных языках, в частности:

на английском,

на французском,

на немецком,

итальянском,

на испанском,

на русском,

на украинском.



Наверху настоящая публикация The Guardian, внизу фейковая / Скриншот из отчета Meta

Это самая большая и сложная операция, организованная Россией, которую мы сорвали с начала войны в Украине. Она представляла собой необычное сочетание изящества и грубой силы. Поддельные веб-сайты и использование многих языков потребовали как технических, так и лингвистических инвестиций. С другой стороны, усиление в социальных сетях опиралось, в первую очередь, на грубую рекламу и фейковые аккаунты.

– говорится в отчете Meta.

Авторы отчета отмечают, что сети этих фейковых аккаунтов "создали мини-бренды" в Интернете, используя одинаковые имена на разных платформах, и в совокупности страницы в сети фейковых аккаунтов потратили около 105 000 долларов на продвижение статей и мем через рекламу в Facebook и Instagram. В некоторых случаях страницы российских посольств в Европе и Азии в Facebook даже усиливали контент кампании влияния.



Публикации в Telegram с дезинформацией об украинских беженцах / Скриншот из отчета Meta

Мемы, как оружие

Meta сообщает, что кампания также использовала оригинальные мемы, предназначенные для продвижения пророссийских и антиукраинских нарративов, а также включала петиции, запущенные на сайтах Change.org и Avaaz.

В одном из примеров петиция на Change.org требовала от немецкого правительства прекратить "неприемлемую щедрость" в отношении украинских беженцев.



Мемы созданы российскими группами в Facebook для распространения / Скриншот из отчета Meta

Хотя некоторые аспекты кампании были технически изощренными, Meta отмечает, что повторяющиеся шаблоны построения и размещения фейковых аккаунтов привели к тому, что многие из них были удалены автоматизированными системами еще до начала углубленного расследования.

Детали кампании были переданы исследователям дезинформации, чтобы способствовать лучшему пониманию методов распространения и создания таких кампаний,

– отмечается в отчете Meta.

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Хотя Meta не связывает эту кампанию непосредственно с российским правительством, Кремль опытен в использовании операций цифрового влияния как способа проектирования глобальных властей. Еще до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года украинские чиновники били тревогу из-за российских дезинформационных кампаний, проводимых в стране через социальные сети.

Россия также использовала подобную тактику для влияния на обсуждение других важных глобальных тем: когда в начале 2021 началось распространение вакцин от коронавируса, интернет-издания, связанные с российскими спецслужбами, были пойманы на распространении ложной информации о вакцинах.