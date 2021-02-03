Есть несколько эффективных способов как заблокировать канал на YouTube. Но прежде чем рассказать о них, отметим, что жаловаться можно только на те каналы, которые размещают запрещенный контент, нарушают ваши авторские права или нарушают законодательство страны.

Источник: 24 канал

У вас может быть немало причин жаловаться на конкретный канал или видео размещенное на платформе YouTube, однако прежде чем сесть за составление жалобы следует четко сформулировать аргументы. Это существенно поможет в процессе.

Интересно Пропаганда должна получить жесткую реакцию: Зеленский поблагодарил за поддержку решения СНБО

В целом пожаловаться на видео или на канал не трудно, однако есть несколько принципиально разных путей, которые стоит различать. Есть несколько способов блокировки канала:

составление жалобы на нарушение принципов сообщества YouTube;

отправка 3 и более страйков на нарушение авторских прав;

письмо с заявлением о нарушении на почту copyright@youtube.com;

блокировка по решению суда.

Жалоба за нарушение правил пользования платформой

Едва ли не самый доступный и одновременно самый простой способ пожаловаться на конкретное видео или канал – использование специальной кнопки "флажка", которая расположена под названием видео.



"Флажок" который позволяет оставить жалобу на видео

Для того чтобы составить жалобу, нужно нажать на "флажок" под видео на канале, который вы желаете заблокировать, как это показано на скриншоте сверху. После этого внизу окна нужно нажать "Пожаловаться на канал".



Выбираем этот пункт, если желаем пожаловаться на весь канал

Далее выбираем причину жалобы из предложенных в перечне. Следует выбирать ту, которая касается вашего случая.



Выбираем вариант, который наиболее полно описывает ваши претензии

В следующем окне следует максимально обосновать выбранный вариант, привести аргументы и причины жалобы и одновременно уложиться в 300 символов, поэтому формулируйте лаконично и по существу.



Описываем причину жалобы

После формирования жалобы вы получите уведомление о ее отправке. YouTube ее рассмотрит и должным образом отреагирует, если видео или канал действительно нарушают правила сообщества.



Жалоба успешно сформирована

Важно! Отправляйте жалобы только если в видео или на канале есть нарушения. Одна жалоба может не дать эффекта, но сотня жалоб с разных аккаунтов подействуют гарантированно.

Канал может получить страйк за нарушение принципов сообщества и после этого его могут заблокировать.

Если пропустили Российский гимн заблокировали на ютубе: причина, реакция Кремля

Страйки на канал: как это работает

Этот способ блокировки видео имеет конкретные условия и цель. Его стоит использовать, если вы уверены в том, что автор видео нарушает ваши авторские права (использует материалы, на которые именно вы имеете эксклюзивное право). В таком случае вы можете заполнить специальную форму и автор канала получит страйк – предупреждение о том, что в его контенте вами обнаружены элементы, которые нарушают ваши авторские права.

Отправка 3 и больше страйков на различные видео в итоге приводит к блокировке канала в том случае, если автор канала действительно использовал в своих видео ваш контент без разрешения и за пределами правил платформы.

Чтобы отправить страйк на видео, используйте форму уведомления о нарушении авторских прав – YouTube.

Письмо с заявлением о нарушении на почту copyright@youtube.com

Если вы правообладатель, то можете написать напрямую на почту copyright@youtube.com и ваша заявка о нарушении авторских прав будет рассмотрена. Формируя заявку стоит указать подробную информацию о себе и причину обращения.

Информация, которую следует указать в письме:

Имя и фамилия заявителя;

Данные о вашем видео права на которые были нарушены и ссылки;

Ссылка на видео, которое нарушает Ваши авторские права;

Адрес и телефон;

Дополнительную информацию о ситуации.

Важно! Вы можете отправить информацию обо всех случаях нарушения авторских прав на почту, однако заявки через форму, описанную выше, работают быстрее.

Блокировка канала по решению суда

Если вы представляете интересы компании, а конкретный канал посягает на вашу репутацию, вводит зрителей в заблуждение, а также копирует ваши авторские материалы, вы можете обратиться в суд и требовать закрыть такой канал.