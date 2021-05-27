Google Chrome для Android занимает много памяти: как увеличить место на смартфоне

Несмотря на то что мобильный Google Chrome потребляет меньше ресурсов, чем его старший брат, он тоже имеет свойство засоряться. Со временем браузер кэширует так много данных, что объем, который он занимает на смартфоне, разрастается до нескольких гигабайт. Как решить эту проблему и освободить место на смартфоне – рассказываем в нашем материале.

Для чего Google Chrome кэширует файлы

Файлы кэша, которые накапливают приложения, используют для ускорения работы браузера и открытия сайтов, которые вы часто посещаете. Это позволяет мобильному браузеру быстрее скачать сайт, чем если бы вы открывали его без кэша.

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Но если скорость открытия сайтов для вас не является важным показателем, однако вы хотите освободить больше места в памяти вашего смартфона, вы можете периодически очищать кэш Google Chrome, который часто занимает 2-3 гигабайта (далеко не каждая современная игра занимает столько места на смартфоне).

Как очистить кэш в Google Chrome для Android

Как видите, с точки зрения функциональной нагрузки кэш может быть очень даже полезен. Другое дело, что тратить несколько гигабайт памяти на браузер хотят далеко не все. Итак, нужно освободить забитое файлами кэша место, что особенно актуально для устройств с небольшим объемом памяти. Вот, как это сделать:

Перейдите в "Настройки" и откройте раздел "Приложения";

В окне найдите вкладку браузера Chrome;

Отсюда перейдите в раздел "Память" – "Управление местом";

Нажмите на кнопку "Освободить место" и дождитесь удаления.

На разных смартфонах алгоритм действий может несколько отличаться, но логическая последовательность схожа, поэтому проблем с очисткой возникнуть не должно.



Очищаем Google Chrome от кэша (нажмите для увеличения) / Скриншот 24 канала

Удаление произойдет не сразу, особенно, если у вас Chrome занимает много места. Сначала браузер рассчитает точный объем занятого пространства, затем определит незначительные файлы и сотрет их. Все это может занять от нескольких секунд до примерно полминуты.

В результате большая часть кэшированных данных удалится, освободив пространство. Впрочем, увеличить место на смартфоне можно не только очищая кэш браузера. Как освободить пространство на смартфоне – мы ранее писали в нашем материале, поэтому, если вас интересует эта тема – скорее читайте.

Нужно ли удалять кэш в Chrome

Возможно, вы обратили внимание, что во вкладке "Хранилище Google Chrome" есть три кнопки:

"Освободить место";

"Настраивать";

и "Удалить все данные".

Рекомендуем выбирать только первый вариант, потому что настройка предложит вам вручную выбрать, какие файлы удалять, а какие нет, что займет много времени и отнимет у вас немало сил.

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Удаление всех данных сотрет вообще все вкладки, всю историю, логины и пароли и много другой информации, что не очень удобно. А вот механизм "Освободить место" действует автоматически и оставляет то, что нужно.

На самом деле Chrome наполняется файлами кэша довольно быстро. Поэтому мы рекомендуем проводить чистку раз в полтора-два месяца. Тогда вы будете поддерживать пространство в памяти своего смартфона в чистоте.