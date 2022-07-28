Как очистить кэш на смартфоне – инструкция для владельцев Android
Кэшированные файлы – это временные данные, которые приложение на вашем телефоне хранит для более быстрой работы. Вы можете время от времени очищать кэш приложений телефона и файлы cookie, чтобы сэкономить место, ускорить работу устройства и устранить проблемы с торможением работы смартфона. Вот как очистить кэш и куки на Android.
Все делается очень быстро. Перед тем, как продемонстрировать это, отметим, что больше всего кэша накапливают приложения с которыми вы чаще всего взаимодействуете. Это мессенджеры, браузеры и игры.
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Если вы заметили, что ваш смартфон начал работать медленнее или долго открывает галерею или программы – очистка кэша может помочь вернуть былую скорость и освободить немного памяти на устройстве.Важно! Единственный способ очистить кэш на Android – заходить в каждое приложение отдельно и делать это вручную.
Как очистить кэш на смартфоне
Чтобы очистить кэш приложения на Android, вам нужно выполнить следующие действия:
- Откройте "Настройки",
- Перейдите в раздел "Память" или "Программы",
- Выберите "Программы" или "Другие программы",
- Выберите нужную программу или введите ее название в поиске,
- Выберите "Очистить кэш" (иногда требуется дополнительно выбрать "Данные программы").
Вы также можете сделать это по следующему алгоритму:
- Настройки,
- Программы и оповещения,
- Просмотреть все приложения,
- Коснитесь нужного приложения,
- Выделите "Память и кэш" и нажмите "Очистить кэш".
Очистка кэша на Android смартфоне / Фото 24 канала
Можно использовать специальные приложения от сторонних разработчиков. Однако эти программы нуждаются в дополнительных разрешениях, чтобы работать должным образом, часто имеют слишком много рекламы, не всегда удаляют кэш, а зачастую удаляют совсем не то что нужно.
Как очистить cookie на Android
Файлы cookie сохраняют информацию о просмотре, поэтому вам придется перейти к настройкам вашего браузера, чтобы очистить их. Используя Google Chrome для Android в качестве примера, вам нужно сделать следующее:
- Коснитесь значка с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу.
- Перейдите к пункту "История",
- Выберите "Очистить данные просмотра",
- Выставьте флажки "Cookie и данные сайтов", "Кэшированные изображения и файлы",
- Нажмите кнопку "Очистить данные".
Очищаем куки в браузере смартфона / Фото 24 канал
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Также стоит не забывать очищать смартфон от ненужных файлов и мусора, достаточно регулярно накапливающегося в процессе работы. Не забывайте о старых и неактуальных фото счетчиков в галерее, которые вам уже не нужны, или файлах из папки "Загрузка".
Большое скопление этих файлов постоянно уменьшает место на смартфоне и это отрицательно влияет на быстродействие устройства, особенно если места осталось совсем мало.Надеемся наши советы были полезны для вас. Помните, что ваш смартфон скрывает немало секретов и неочевидных функций, с помощью которых вы можете сделать пользование телефоном более удобным. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложениях в рубрике Советы Техно 24.