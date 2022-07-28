Все делается очень быстро. Перед тем, как продемонстрировать это, отметим, что больше всего кэша накапливают приложения с которыми вы чаще всего взаимодействуете. Это мессенджеры, браузеры и игры.

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Если вы заметили, что ваш смартфон начал работать медленнее или долго открывает галерею или программы – очистка кэша может помочь вернуть былую скорость и освободить немного памяти на устройстве.

Важно! Единственный способ очистить кэш на Android – заходить в каждое приложение отдельно и делать это вручную.

Как очистить кэш на смартфоне

Чтобы очистить кэш приложения на Android, вам нужно выполнить следующие действия:

Откройте "Настройки", Перейдите в раздел "Память" или "Программы", Выберите "Программы" или "Другие программы", Выберите нужную программу или введите ее название в поиске, Выберите "Очистить кэш" (иногда требуется дополнительно выбрать "Данные программы").

Вы также можете сделать это по следующему алгоритму:

Настройки,

Программы и оповещения,

Просмотреть все приложения,

Коснитесь нужного приложения,

Выделите "Память и кэш" и нажмите "Очистить кэш".



Очистка кэша на Android смартфоне / Фото 24 канала

Можно использовать специальные приложения от сторонних разработчиков. Однако эти программы нуждаются в дополнительных разрешениях, чтобы работать должным образом, часто имеют слишком много рекламы, не всегда удаляют кэш, а зачастую удаляют совсем не то что нужно.

Как очистить cookie на Android

Файлы cookie сохраняют информацию о просмотре, поэтому вам придется перейти к настройкам вашего браузера, чтобы очистить их. Используя Google Chrome для Android в качестве примера, вам нужно сделать следующее:

Коснитесь значка с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу. Перейдите к пункту "История", Выберите "Очистить данные просмотра", Выставьте флажки "Cookie и данные сайтов", "Кэшированные изображения и файлы", Нажмите кнопку "Очистить данные".



Очищаем куки в браузере смартфона / Фото 24 канал

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Также стоит не забывать очищать смартфон от ненужных файлов и мусора, достаточно регулярно накапливающегося в процессе работы. Не забывайте о старых и неактуальных фото счетчиков в галерее, которые вам уже не нужны, или файлах из папки "Загрузка".

Большое скопление этих файлов постоянно уменьшает место на смартфоне и это отрицательно влияет на быстродействие устройства, особенно если места осталось совсем мало.