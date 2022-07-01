Как правильно установить и обновить приложение Дия на смартфоне

Уже давно приложение Дия стало незаменимым элементом в смартфоне каждого украинца. Здесь есть ряд необходимых документов, среди которых паспорт, сертификат вакцинации, водительское удостоверение и другие. Список новых документов и послушание постоянно растет. Рассказываем, где найти, как правильно установить и обновить Дия.

Минцифры активно работает над развитием приложения и внедрением новых функций. Так, в военное время прямо в программе появилось телевидение, игра, где можно управлять байрактаром, и несколько важных услуг.

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По актуальным услугам для жителей территорий, пострадавших от войны, работают следующие возможности:

Здесь можно подать заявку на компенсацию за поврежденное Россией имущество. Сделать это могут не только физические лица, но и компании,

а здесь оформить запрос на грант для помощи бизнесу.

Как установить приложение "Дия" на Android

Чтобы установить любое приложение на смартфоне под управлением операционной системы Android, вам понадобится магазин приложений Google Play.

Поэтому открываем магазин и делаем следующие действия:

В поле поиска приложений введите название нужного приложения, в нашем случае "Дия"; Далее выберите нужное приложение из предложенного списка найденных. Важно убедиться в подлинности приложения. В случае с "Дия" автором программы является Ministry of Digital Transformation of Ukraine (Министерство цифровой трансформации Украины). После этого вы попадаете на главную страницу приложения, где нужно нажать на кнопку "Установить" или "Обновить".



Устанавливаем и обновляем "Дию" на Android-смартфоне быстро и легко / Фото 24 канала

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Как настроить автоматическое обновление приложений на Android

После установки приложения на Android смартфон, оно будет обновляться автоматически, если устройство подключено к сети Wi-Fi. Однако если вы используете только сотовую сеть для подключения к Интернету, приложения могут не обновляться. Такая настройка установлена по умолчанию, чтобы экономить трафик и избежать лишних списаний денег, ведь часто приложения имеют немалый размер, особенно это касается игр.

Если вы хотите, чтобы ваши приложения обновлялись автоматически при любом соединении с интернетом, вы можете изменить настройки очень легко.



Настраиваем автоматическое обновление приложений / Фото 24 канала

Как установить "Дию" на iOS

Алгоритм установки приложений на смартфонах iPhone или планшетах iPad очень похож. Здесь есть свой магазин приложений AppStore, где можно найти и установить, или же обновить нужное приложение.

На самом деле все просто:

Заходим в AppStore; Ищем приложение "Дия"; Нажимаем на нужный вариант; На главной странице приложения нажимаем на кнопку "Установить" или "Обновить".



Устанавливаем "Дию" на iPhone / Фото 24 канала

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Устанавливаем Дия на смартфоны Huawei

Если вы счастливый пользователь смартфона Huawei, вы можете заметить, что здесь нет магазина Google Play, несмотря на то, что устройство работает под управлением операционной системы Android. Однако не стоит беспокоиться, ведь выход есть.

У Huawei есть свой магазин приложений под названием AppGallery. Здесь есть все необходимые программы для вашего гаджета, включая приложение Дия. Установить его не составляет никаких проблем. Выполняем те же шаги, что и в предыдущих алгоритмах.

Открываем AppGallery. Вводим в поле поиска слово "Дия". Нажимаем на нужное приложение. Нажимаем на кнопку "Скачать" или "Обновить".



Устанавливаем Дия на смартфон Huawei / Фото 24 канал

Далее смартфон сам выполнит необходимые манипуляции: загрузит пакет с приложением, установит его и известит вас об успешном завершении операции.

Таким же способом вы можете обновить любое другое приложение, которое в этом нуждается, если у вас не настроено автоматическое обновление программ.