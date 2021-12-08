NASA внесло объект в список "потенциально опасных" для Земли. Ожидается, что 11 декабря он пересечет ее орбиту на расстоянии около 3,9 миллиона километров со скоростью 23 700 километров в час.
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Есть ли угроза для людей
Отмечается, что никакой опасности он не представляет. Указанное агентством расстояние примерно в 10 раз больше, чем до Луны.
Кстати, расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километров.
NASA внимательно следит за любым объектом, находящимся в радиусе 7,5 миллиона километров от Земли, внося их в специальный список "потенциально опасных".
Вот как пересекаются орбиты планеты и астероида. Чтобы посмотреть схему в полном размере, жмите на изображение.
Пересечение орбит Земли и Нереуса / Скриншот 24 канала
Что известно о Нереусе
- Астероид Нереус впервые был обнаружен на околосолнечной орбите почти 40 лет назад.
- С Землей он сближается примерно каждые 10 лет, что, по оценкам астрономов, довольно часто.
- В состав объекта входят никель, железо и кобальт, запасы которых оцениваются почти в 5 миллиардов долларов.
- С учетом этого специалисты NASA и их коллеги из японского космического агентства JAXA начали планировать забор образцов из него с помощью космического корабля Hayabusa.
- Однако в дальнейшем их выбор пал на другой астероид – 25143 Итокава.
По оценкам, следующие визиты Нереуса ожидаются в марте 2031 года и в ноябре 2050 года.