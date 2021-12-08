NASA внесло объект в список "потенциально опасных" для Земли. Ожидается, что 11 декабря он пересечет ее орбиту на расстоянии около 3,9 миллиона километров со скоростью 23 700 километров в час.

Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Есть ли угроза для людей

Отмечается, что никакой опасности он не представляет. Указанное агентством расстояние примерно в 10 раз больше, чем до Луны.

Кстати, расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километров.

NASA внимательно следит за любым объектом, находящимся в радиусе 7,5 миллиона километров от Земли, внося их в специальный список "потенциально опасных".

Вот как пересекаются орбиты планеты и астероида. Чтобы посмотреть схему в полном размере, жмите на изображение.



Пересечение орбит Земли и Нереуса / Скриншот 24 канала

Что известно о Нереусе

Астероид Нереус впервые был обнаружен на околосолнечной орбите почти 40 лет назад.

С Землей он сближается примерно каждые 10 лет, что, по оценкам астрономов, довольно часто.

В состав объекта входят никель, железо и кобальт, запасы которых оцениваются почти в 5 миллиардов долларов.

С учетом этого специалисты NASA и их коллеги из японского космического агентства JAXA начали планировать забор образцов из него с помощью космического корабля Hayabusa.

Однако в дальнейшем их выбор пал на другой астероид – 25143 Итокава.

По оценкам, следующие визиты Нереуса ожидаются в марте 2031 года и в ноябре 2050 года.