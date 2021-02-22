Сегодня с нашей планетой сблизятся сразу три астероида, один из которых имеет довольно внушительные размеры. Информация об этих объектах обнародована на сайте Лаборатории реактивного движения – научно-исследовательского центра NASA.

Самый большой астероид получил идентификатор 2020 XU6. Сообщается, что он имеет в поперечнике примерно 213 метров, что сопоставимо с размерами двух футбольных полей или целого стадиона. Это тело приблизится к Земле на расстояние примерно 4,1 миллиона километров.

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Орбита астероида 2020 XU6 рядом с Землей / Скриншот 24 канал

Другие небесные тела рядом с Землей

Еще два астероида получили идентификаторы 2020 BV9 и 2 021 CC5: они по размерам как небольшие самолеты. Так, первый из объектов имеет в поперечнике около 23 метра, а второй – 40 метров. Они пролетят мимо нашей планеты на расстоянии 5,6 и 6,9 миллиона километров соответственно. Разумеется ни один из астероидов не несет угрозы для Земли, хотя по космическим меркам эти объекты пролетают довольно близко.

Мимо нашей земли частенько пролетают космические тела разных размеров. Еще утром мимо земли пролетели астероиды 2021 DD1 размером 10 метров и 2021 DK1 с поперечником около 60 метров. Расстояние до нас составляло соответственно 1,7 и 6,0 миллиона километров.