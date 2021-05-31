К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: стоит ли людям беспокоиться

Центр изучения околоземных объектов, который принадлежит Лаборатории реактивного движения NASA, сообщил о том, что в первый день лета с нашей планетой сблизится потенциально опасный астероид. Что это за астероид и насколько он опасен – рассказываем ниже.

Что за астероид приближается к Земле

Речь идет об объекте под названием 2021 KT1. По некоторым оценкам, его размер достигает в поперечнике примерно 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже составляет 324 метра.

Интересно Обзор Huawei Band 6: Стильные смарт-часы с большим дисплеем

Как близко астероид пролетит от Земли

NASA сообщает, что астероид сблизится с Землей 1 июня 2021 года примерно в 10:24 по североамериканскому восточному времени (17:24 по киевскому времени). Объект пройдет мимо нашей планеты со скоростью около 18 километров в секунду. На расстоянии примерно 7,24 миллиона километров от нас – это ориентировочно в 19 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Представляет ли астероид угрозу для Земли

Как можно сделать вывод из предыдущих цифр – нет, нашей планете ничего не угрожает. Космическое тело пройдет мимо Земли без всяких угроз для нас, несмотря на то, что NASA классифицирует такие объекты как потенциально опасные.

Центр изучения околоземных объектов опубликовал заявление, в котором отмечается, что у землян гораздо больше шансов получить травмы в автокатастрофах, от болезней и стихийных бедствий, чем от астероида, который приближается к Земле.

Интересный факт. Космическое тело относится к классу "Аполлонов": это околоземные астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Такие объекты являются потенциально опасными для нашей планеты.