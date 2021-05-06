Компания SpaceX впервые назвала количество полученных заявок на подключение – их более 500 тысяч. Три месяца назад в документах, поданных федеральному регулятору, компания вспоминала, что в сервисе Starlink более 10 тысяч пользователей в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Интересно Звезды "Властелина колец" запустят подкаст о трилогии

Спрос растет

Сейчас сервис доступен для тестирования в шести странах:

Австралии,

Новой Зеландии,

Великобритании,

Мексике,

США,

Канаде.

К концу 2021 года компания планирует обеспечить почти глобальное покрытие.

Вероятно именно из-за большого спроса компания несколько тормозит с подключением пользователей. Сегодня подключают далеко не всех желающих.

Единственное ограничение – высокая плотность пользователей в городской зоне. Скорее всего, все первые 500 тысяч получат доступ к сервису. Больше трудностей будет в масштабе нескольких миллионов пользователей,

– написал глава SpaceX Илон Маск в Twitter, когда репортер издания CNBC Michael Sheetz написал, что компания не гарантирует обслуживание даже если получила от клиента оплату в размере 99 долларов. Сами же депозиты часто просто возвращаются.

Желающие присоединиться к тестированию могут подать заявку на сайте Starlink, дождаться ее одобрения и получить оборудование – тарелку, роутер и все остальное для установки терминала в доме. Стоимость комплекта 499 долларов, абонентская плата за сервис – 99 долларов в месяц.

Причины задержки

На самом деле промедление SpaceX по подключению новых абонентов может иметь экономические причины. В начале апреля Гвинн Шотвелл, президент SpaceX заявила, что один комплект интерфейса терминала Starlink обходится компании в 1 500 долларов, тогда как пользователи получают его за 499 долларов. То есть на каждом комплекте компания теряет 1 000 долларов. Очередь из 500 тысяч людей означает 0,5 миллиарда субсидий в терминалы для них с расчетом на будущую выручку.