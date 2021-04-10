Полет посвящен 60-летию первого полета человека в космос

Космический корабль "Союз МС-18" назвали в честь Юрия Гагарина, совершившего первый полет человека в космос. В понедельник, 12 апреля, исполняется 60 лет с момента исторического полета. Поэтому пилотируемый корабль получил имя "Ю. А. Гагарин".

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Новое название корабля нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека. А на ракету-носитель нанесли наклейку с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос.

Корабль отправил к МКС 65-й экипаж в составе космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта США Марка Ванде Хая.



Космонавты внутри космического корабля перед стартом / Фото "Роскосмос"



Ракета Союз перед стартом на космодроме Байконур / Фото "Роскосмос"