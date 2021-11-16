К космическому клубу присоединилась еще одна страна

Вероятно, сегодня космонавтика переживает своеобразный Ренессанс. К отрасли приковано массовое внимание не только рядовых людей и любителей, но и многих государств, которые заинтересованы в освоении космического пространства. И все же не так много стран имеют возможности вывода полезного груза в космос.

Новой страной в "космическом клубе" государств, способных выводить полезный груз в космос стала Испания. Страна является членом Европейского космического агентства, поэтому астронавты Испании бывают также и на МКС. Однако сама страна не имела средств вывода какого-либо груза в космос. Теперь, благодаря частной компании PLD Space, такая возможность появилась.

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Презентация ракеты Miura 1: Смотреть видео

Новая испанская ракета

Неожиданная испанская ракета имеет название Miura 1. Разработана она частной компанией PLD Space. Размеры ракеты не большие.

Высота составляет 12,7 метра.

Диаметр – 0,7 метра.

Вес ракеты – 2 550 килограммов.

Как понятно из габаритов, ракета является суборбитальной и не может вывести полезный груз на орбиту вокруг Земли. Но в суборбитальный полет Miura 1 может отправить около 100 килограммов. Ракета является многоразовой – благодаря двигателям и парашютам она безопасно совершает посадку на воду, чтобы будет запущенной повторно.

В будущем планируется построить и ввести в эксплуатацию ракету-носитель Miura 5, которая сможет выводить небольшие спутники на орбиту.