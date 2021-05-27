К концу десятилетия на Луне может появиться уникальный дата-центр

Космическое агентство Италии (ASI) в рамках масштабной американской программы NASA Artemis ("Артемида") по освоению Луны обратилось к производителю аэрокосмической продукции Thales Alenia Space. Задачей является проработка 16 концептуальных систем для поддержания жизнедеятельности людей на естественном спутнике нашей планеты.

Программа Artemis финансируется правительством США, а участие в ней принимают Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ и другие страны. Цель – высадка людей на Луне и строительство там обитаемой базы. Кроме того, программа позволит разработать технологии, которые в дальнейшем помогут в освоении Марса.

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Какие задачи возложены на компанию Thales Alenia Space

Специалистам Thales Alenia Space предстоит разработать концептуальный вид:

лунных роверов;

орбитальных платформ;

жилых модулей;

инфраструктуры;

и лунный центр обработки данных (Lunar Data Center, LDC).

Для чего на Луне центры обработки данных

Специалисты объясняют, что будущим поселенцам потребуются вычислительные ресурсы для поддержки работы различных систем и установок. Однако использовать наземные ЦОДы будет проблематично из-за задержек при передаче сигнала.

Поэтому предлагается построить дата-центр непосредственно на Луне. Его вид пока не определен – он будет зависеть от задач, которые предстоит решать лунным серверам. В любом случае это будет уникальная система на основе передовых технических решений, обладающая самым высоким уровнем надежности.

Результаты предыдущих исследований в рамках проекта должны быть готовы до конца текущего года. В эксплуатацию лунный ЦОД может быть введен до конца десятилетия. В рамках программы "Артемида" также планируется создать 4G-сеть на Луне.