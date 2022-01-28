К американской лунной программе официально присоединилась новая страна

Американская программа "Артемида" направлена на возвращение человека на Луну. И это возвращение должно стать первым шагом в межпланетной экспансии нашей цивилизации.

Характерной особенностью американской программы "Артемида" является то, что США собираются совершить рывок на Луну не сами, а вместе с партнерами. Конечно, Америка будет председательствовать, но другим участникам предлагается внести свой вклад в историю. Недавно мы сообщали, что к "Артемиде" собирается присоединиться Израиль. Что ж, теперь документы подписаны и 15-я страна официально присоединилась к Соглашениям "Артемиды".

Темы В NASA предусматривают перерыв в высадках на поверхность Луны

Израиль стал 15-й страной, которая подписала Соглашения "Артемиды" / Фото Linkedin Israel Space Agency

Израиль и дорога на Луну

Космос для Израиля – это не неизведанное поле, ведь государство уже успело добраться даже на Луну. Речь идет о посадочном аппарате "Берешит". Правда, эта миссия завершилась аварией – спустя несколько сбоев посадочный аппарат не смог включить двигатель и разбился о поверхность спутника. Теперь страна и компания SpaceIL готовятся к амбициозной миссии "Берешит-2", которая будет осуществляться в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Израиль примет непосредственное участие уже в первом беспилотном полете на Луну – миссии Artemis I. На космическом корабле "Орион" будут находиться два манекена и один из них, Зохар, будет одет в израильский скафандр, разработанный компанией StemRad.

То, что Израиль присоединился к "Артемиде", не означает, что страна теперь обязана разрабатывать для NASA определенные аппараты в рамках программы. Подписание Соглашений – это согласование в принципах исследования Луны, Марса, астероидов и космоса. Также это проявление дружеских намерений и, безусловно, возможность немного легче достичь Луны.

До сих пор только один израильтянин побывал в космосе. Им стал первый астронавт страны Илан Рамон. По ужасному стечению обстоятельств, Илан совершал полет на шаттле "Колумбия" в миссии STS-107. Проведя на орбите почти 16 суток, шаттл потерпел крушение при входе в атмосферу 1 февраля 2003 года. Все семь членов экипажа погибли.