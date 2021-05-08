Колоссальная энергия импульсов на микрометровой мишени позволит ставить эксперименты, которые помогут проникнуть в суть взаимодействия света и материи, откроет дорогу для новых направлений в фундаментальной физике. Ожидается, что это приведет к огромному количеству научных открытий в ближайшее время.

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На что способен новый лазер

До сих пор самым мощным импульсным лазером была установка в США – титаново-сапфировый лазер HERCULES в Университете штата Мичиган. На своем пике она показывала мощность в 1022 Ватт на см2.

Исследователи из центра релятивистской лазерной науки Южной Кореи (CoReLS) смогли на порядок превзойти это достижение и сообщили о создании импульсного лазера с мощностью 1023 Ватт на см2.

Длительность импульсов таких лазеров невероятно маленькая – всего несколько фемтосекунд. То же касается и размеров мишени – в ширину она в 50 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса и составляет 1,1 микрометра.

Для достижения рекордной интенсивности лазера ученым пришлось до предела усложнить оптическую систему фокусировки.

Этот высокоинтенсивный лазер позволит нам в лаборатории исследовать астрофизические явления, такие как электрон-фотонное и фотон-фотонное рассеивания. Мы можем использовать его для экспериментальной проверки и получения доступа к теоретическим идеям, некоторые из которых были впервые предложены почти век назад,

– рассказывает сказал Чхан-хи, директор CoReLS и профессор Института науки и технологий Кванджу.