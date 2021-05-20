Каждая страна, подписавшая "Соглашения Артемиды" будет вносить посильный вклад в проект. Кто-то будет строить модули для станции, как Канада или Япония. Кто-то не имеет таких производственных мощностей, поэтому поможет идеями и интеллектуальными мощностями. Роль нового участника, Южной Кореи, пока не ясна.

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Стилизованный баннер программы Artemis / Фото NASA

Что известно о соглашении

Сообщается, что переговоры о присоединении Южной Кореи к программе ведутся на протяжении определенного времени. Известно, что стороны договорились подписать "Соглашение Артемиды".

Корея и NASA сотрудничают уже давно. Например, NASA помогало Южной Кореи в разработке автоматической межпланетной станции Korea Pathfinder Lunar Orbiter, запуск которой запланирован на 2022 год.

Участие в "Соглашении Артемиды" важно тем, что оно делает исследования космоса более эффективным. Корея не отстает от мировой тенденции в строительстве лунных станций,

– отметила корейская сторона.