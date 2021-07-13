В Перу много районов в джунглях, куда для людей доступ очень затруднен. Однако именно эти джунгли регулярно страдают от незаконной вырубки. Ее проводят как ради древесины, так и чтобы расчистить местность, например, для производства наркотиков. Поскольку правоохранительные органы не могут быстро добираться до мест вырубки и оперативно вести мониторинг спутниковых снимков, эту задачу решили возложить на коренные народы.

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Как удалось уменьшить уровень незаконной вырубки джунглей

Исследование провели ученые из Университета Нью-Йорка и Университета Джона Хопкинса в сотрудничестве с Фондом тропических лесов США (RFUS) и Организацией коренных народов Восточной Амазонки (ORPIO).

В рамках эксперимента велся постоянный мониторинг лесного покрова. Фотографии получали от спутника дистанционного зондирования Земли PeruSat-1. Новизна эксперимента заключалась в том, что новые данные со спутника не прорабатывали специалисты или правоохранительные органы, а местные жители, коренные народы.

Для жителей из 36 поселений в джунглях были сформированы патрульные команды. За один патруль человек получал 8 долларов. Один раз в месяц курьер наведывался в каждый населенный пункт и передавал патрульным свежие спутниковые фотографии джунглей вокруг поселения. В комплект с фотографиями шли данные GPS, чтобы можно было локализовать местность с большей точностью.

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Фотографии загружались в специальные приложения на смартфонах. После этого данные тщательно изучались на предмет наличия незаконных вырубок деревьев. В тех случаях, когда удавалось выявить такие вырубки посторонними лицами, которые занимаются заготовкой древесины или расчисткой земель для добычи полезных ископаемых или коки, то туда направлялся патруль.

После этого за рассмотрение дела бралась община населенного пункта. Именно она решала, просто выгнать злоумышленников или дождаться представителей правоохранительных органов.

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Результаты эксперимента

В течение двухлетнего исследования удалось предотвратить уничтожение примерно 456 гектаров тропических лесов и избежать выброса более 234 тысяч метрических тонн CO2.

Авторы исследования фиксируют сокращение вырубки лесов на 52% в 2018 году вокруг поселков, где проводился эксперимент. В 2019 году показатель был несколько хуже – 21%.

Сокращение уровня незаконной вырубки было максимально достигнуто в общинах, которые столкнулись с непосредственными угрозами вследствие незаконного добывания золота, лесозаготовок или посадки запрещенных культур, таких как кока.