Ютубер "нарушил законы физики" и выиграл у профессора пари на 10 000 долларов

В интернете разгорелись бурные споры по поводу машины, которая двигается за счет силы ветра, при этом развивая скорость большую, чем сам ветер. Профессор Калифорнийского университета назвал это нарушением законов физики. Это привело к пари на 10 000 долларов.

В 2010 году Google и Joby Energy оплатили создание "Blackbird" – машины, которая движется только за счет силы ветра, но при этом развивает скорость в 2,8 раза выше стихии. Разрабатывал необычный аппарат аэрокосмический инженер Рик Кавалларо. Факт того, что изобретение обгоняет сам ветер признали в Североамериканской Ассоциации наземного парусного спорта.

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Реакция и пари

В мае 2021-го Дерек Миллер, автор блога Veritasium на YouTube, опубликовал видео об этом уникальном аппарате. Оно вызывало немало споров, а профессор физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Александр Кусенко прямо заявил, что такая машина нарушает законы физики. Кусенко обвинил Миллера в подтасовке данных, а тот предложил пари на 10 000 долларов, если профессору удастся доказать его неправоту.

Ролик блогера о необычном аппарате: видео

Принцип набора скорости Blackbird в том, что как только ветер сдвигает машину с места и колеса начинают вращаться, приходят в движение и цепные приводы на них. Они раскручивают огромный винт, который захватывает машину вперед. Чем быстрее движется Blackbird, тем быстрее вращаются колеса и винт, поэтому аппарат и может разогнаться до скоростей втрое больших, чем если бы он использовал только парус и силу ветра.

Несмотря на наличие функционального аппарата, профессор проигрыш не признал. По его мнению, это хитрость – ветер дует порывами, его скорость непостоянна, поэтому сравнивать скорости стихии и машины напрямую неправильно.

На короткое время Blackbird может разогнаться быстрее ветра, но если вы неспособны обеспечить длительное действие этого эффекта, то речь идет об отдельном случае, исключении. Наука это допускает, поэтому условие "обогнать ветер" хоть и было формально выполнено, но Кусенко не считает себя неправым.