В интернете разгорелись бурные споры по поводу машины, которая двигается за счет силы ветра, при этом развивая скорость большую, чем сам ветер. Профессор Калифорнийского университета назвал это нарушением законов физики. Это привело к пари на 10 000 долларов.
В 2010 году Google и Joby Energy оплатили создание "Blackbird" – машины, которая движется только за счет силы ветра, но при этом развивает скорость в 2,8 раза выше стихии. Разрабатывал необычный аппарат аэрокосмический инженер Рик Кавалларо. Факт того, что изобретение обгоняет сам ветер признали в Североамериканской Ассоциации наземного парусного спорта.
В мае 2021-го Дерек Миллер, автор блога Veritasium на YouTube, опубликовал видео об этом уникальном аппарате. Оно вызывало немало споров, а профессор физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Александр Кусенко прямо заявил, что такая машина нарушает законы физики. Кусенко обвинил Миллера в подтасовке данных, а тот предложил пари на 10 000 долларов, если профессору удастся доказать его неправоту.
Ролик блогера о необычном аппарате: видео
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