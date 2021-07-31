В 2010 году Google и Joby Energy оплатили создание "Blackbird" – машины, которая движется только за счет силы ветра, но при этом развивает скорость в 2,8 раза выше стихии. Разрабатывал необычный аппарат аэрокосмический инженер Рик Кавалларо. Факт того, что изобретение обгоняет сам ветер признали в Североамериканской Ассоциации наземного парусного спорта.

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Реакция и пари

В мае 2021-го Дерек Миллер, автор блога Veritasium на YouTube, опубликовал видео об этом уникальном аппарате. Оно вызывало немало споров, а профессор физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Александр Кусенко прямо заявил, что такая машина нарушает законы физики. Кусенко обвинил Миллера в подтасовке данных, а тот предложил пари на 10 000 долларов, если профессору удастся доказать его неправоту.

Ролик блогера о необычном аппарате: видео