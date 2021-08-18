Юристы задумались над законодательным регулированием секс-роботов

Робототехника и искусственный интеллект стремительно развиваются. Современные экземпляры человекоподобных роботов вызывают скорее смех или дискомфорт из-за неестественного внешнего вида, однако рано или поздно мы придем к моделям, которые будет трудно отличить от живого человека.

Двое юристов из Австралии считают, что совсем скоро нам понадобятся новые правовые нормы и законы, которые будут регулировать деятельность секс-машин. Такие уже начинают появляться на рынке и становятся все более похожими на людей.

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Можно ли обидеть машину

В обществе уже сложились две полярные точки зрения.

Одни уверены, что секс-роботы несут человечеству пользу. Они способны помочь людям, которые по тем или иным причинам не могут получать удовольствие от обычного секса – из-за возраста, состояния здоровья, отсутствия партнера, социофобии, различных обстоятельств или жизненных убеждений. Также предполагают, что их широкое распространение снизит количество преступлений сексуального характера, в том числе случаев торговли людьми.

Их оппоненты же уверены, что это будет иметь последствия, сходные с порнографией – человекоподобные роботы будут способствовать объективации человека и будут поощрять секс без эмоций. Это, наоборот, приведет к росту насилия.

Одним из самых больших вопросов в этом плане является целесообразность сравнения насилия над человеком и машиной, ведь последняя не испытывает эмоций и не может желать или не желать секса. Подобные дискуссии ведутся в разных частях мира, однако серьезных и детальных исследований влияния таких машин пока нет.

Юристам придется учесть интересы различных групп, этические соображения и правовые нормы, а также учесть реальный потенциал технологии и опасность роста сексуального насилия.