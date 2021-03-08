В 2017 году Microsoft запатентовала чат-бота, который "воскрешает" мертвых в цифровом виде. Юристы из Астонского университета и школы права Ньюкасла рассказали, как решить законодательную проблему чат-ботов, которые создаются на основе данных умерших людей.

Такой чат-бот с использованием искусственного интеллекта способен имитировать личность человека, с которым в дальнейшем могли бы общаться семья и друзья. Бот использует электронные сообщения умершего, чтобы создать цифровую реинкарнацию, и машинное обучение, чтобы отвечать на текстовые сообщения так, будто человек жив.

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Технология и закон

Microsoft пока не планирует запускать чат-бота в массы. Однако технически цифровые воплощения уже можно реализовать. Такие программы прошли тест Тьюринга, а большинство людей в современном мире оставляют о себе достаточно информации, чтобы обучить программы.

Сегодня не существует законов, которые бы регулировали такую цифровую реинкарнацию. Право человека на конфиденциальность данных после его смерти никак не регулируется, поэтому нет возможности отказаться от цифрового воскрешения. Эта юридическая двусмысленность оставляет возможность частным компаниям создавать чат-боты из данных любого человека после его смерти. Исследователи определяют этот вопрос чрезвычайно сложным. В отсутствие конкретного закона непонятно, кто может вернуть к жизни цифровую личность после того, как физическое тело перестало существовать.

Если чат-боты и голограммы умерших станут обычным явлением, нужно разработать новые законы.

В конце концов, воскресение в цифровом виде человека, чье тело лежит под надгробной плитой с надписью "Покойся с миром", является нарушением права на неприкосновенность частной жизни,

– отметили юристы.

На решение проблемы с посмертными данными направлено несколько инициатив, таких как менеджер учетных записей Google и контактное лицо в Facebook. Они позволяют назначить наследника для учетной записи, который сможет принимать решение о том, что произойдет с информационными ресурсами умершего. Но эти меры не заменяют законы.

Ученые предложили совершенствовать законодательство в этой области, следуя примеру донорства органов. Например, британский закон О донорстве органов рассматривает органы умерших как пожертвованные, если только человек при жизни не указал другого. Та же самая схема может быть применена к посмертным данным.

Эта модель может помочь уважать неприкосновенность частной жизни умерших и желания их наследников.

В будущем частные компании могут предложить членам семьи мучительный выбор: проститься навсегда с любимым человеком или заплатить за его цифровое воскрешение. Какое бы беспокойство это ни вызывало, это всего лишь вопрос времени, считают исследователи. Поэтому и пришло время регулировать эту технологию.