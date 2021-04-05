Это свечение зафиксировал ультрафиолетовый спектрограф на Juno. Кольцеобразный феномен периодически стремительно расширяется со скоростью от 3,3 до 7,7 км в секунду.

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В чем дело

В техасском Юго-западном научно-исследовательском институте (именно здесь создали спектрограф для Juno) эти полярные сияния вызваны заряженными частицами, исходящими от края массивной магнитосферы Юпитера.

Мы думаем, что это недавно обнаруженное слабое ультрафиолетовое свечение берет начало в миллионах миль от Юпитера, недалеко от границы магнитосферы с солнечным ветром. Солнечный ветер – это сверхзвуковой поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Когда они достигают Юпитера – они взаимодействуют с его магнитосферой,

– рассказал главный автор исследования Винсент Хью.

Как и на Земле, полярное сияние на Юпитере связано с заряженными частицами в магнитосфере планеты. Однако на Юпитере она примерно в 20 тысяч раз сильнее земной.

Поэтому газовый гигант может отклонять солнечный ветер на расстояние до 6 миллионов километров.