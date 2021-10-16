В Юпитер врезался астероид: видео

Падение астероидов или комет на другие космические тела – событие довольно редкое. Мы иногда можем зафиксировать столкновение астероида с Луной. С другими телами все сложнее, ведь объект должен быть достаточно большим, чтобы во время удара возникла сильная вспышка. Юпитер в этой категории рекордсмен. Газовому гиганту очень "везет" на такие события.

О том, что в Юпитер врезалось неизвестное космическое тело, стало известно из твитера OASES_miyako. Астрономы вели наблюдение с крыши Киотского университета, Япония. На видеозапись попала небольшая вспышка, которая произошла 15 октября 2021 года в 13:24 по всемирному координированному времени. Это свидетельствует о том, что в газовый гигант врезался астероид, комета или обломок неизвестной массы. Событие интересно тем, что последний раз столкновение астероида и Юпитера было обнаружено совсем недавно – 13 сентября 2021 года.

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Что известно о столкновении

Пока нет никакой конкретики относительно того, какого размера и какой массы был объект, который врезался в планету-гигант. Продолжительность вспышки – 2 секунды.

Ориентируясь на предыдущее столкновение, можно сделать предположение, что объект имел диаметр около 100 метров. Но более точная информация появится со временем, когда ученые смогут исследовать событие более тщательно.

Также неизвестно, смог ли еще кто-то, кроме астрономов из Киотского университета, зафиксировать произошедшее.

Кстати, первое и самое сильное столкновение с Юпитером было зафиксировано в 1994 году. Тогда в газовый гигант врезались многочисленные обломки кометы Шумейкеров-Леви 9.