Событие зафиксировал бразильский астроном-любитель José Luis Pereira во время очередных наблюдений за газовым гигантом. Мужчина делал видеозапись, используя программу для автоматического обнаружения столкновений. Также в этот момент на Юпитере была видна тень от спутника Ио, что, вероятно, было главной целью астронома-любителя. Удар состоялся 13 сентября 2021 года в 23:30:30 по всемирному координированному времени.

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Столкновение с Юпитером 2021 года

Обнаружено астрономом-любителем José Luis Pereira, столкновение было позже подтверждено астрономами из Франции и Германии.

Вероятно, астероид имел диаметр около 100 метров. Интересно, что через час после удара на Юпитере не был зафиксирован след от события. Возможно, требуется наблюдение с помощью более мощного телескопа.

Фиксировались ли ранее подобные удары

Фиксировались не только аналогичные столкновения, но и гораздо большие.

Например, в 1994 году в Юпитер врезались многочисленные обломки кометы Шумейкеров-Леви 9. Перед этим, в 1992 году комета прошла предел Роша Юпитера, и гравитация планеты-гиганта раздробила космическое тело на более 20 отдельных фрагментов. Также Шумейкеров-Леви 9 – это первая зафиксированная комета, которая вращалась не вокруг Солнца, а вокруг планеты.

После столкновения фрагментов кометы с Юпитером на поверхности газового гиганта образовались многочисленные отметины.

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Юпитер после столкновения с кометой Шумейкеров-Леви 9 / Фото Wikipedia

Столкновение 2009 года

Следующее мощное столкновение было зафиксировано в 2009 году.

Тогда неизвестное космическое тело диаметром около 200-500 метров врезалось в газовый гигант. Открытие совершил астроном-любитель Энтони Уэсли.

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След от удара 2009 года / Фото Wikipedia

Дальнейшие столкновения

После 2009 года было зафиксировано еще не менее шести столкновений неизвестных космических тел с Юпитером. Событие 13 сентября 2021 года стало седьмым столкновением с 2009 года.

Однако все эти удары были менее масштабны, чем столкновение кометы Шумейкеров-Леви 9 или удар 2009 года.