Стоит отметить, что у Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников. Массивная планета имеет значительное гравитационное поле, которое позволяет захватывать различные космические объекты и перемещать их на свою орбиту.

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Сейчас вокруг Юпитера вращается не менее 79 спутников и их количество продолжает расти. Все они фиксируются в специальном каталоге Карме и представляют собой небольшие космические камни различной формы, вращающиеся в обратном направлении относительно Юпитера.

Что известно о новом спутнике Юпитера

Свежее открытие было сделано на основании снимков планеты за 2003 год, которые были сделаны с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT) специалистами Гавайского университета.

Особое внимание Кай Ли уделил нескольким снимкам, которые были сделаны в феврале 2003 года, когда спутники были наиболее яркими за счет того, что Солнце и Юпитер в это время располагались противоположно друг к другу. Земля в этот период находилась между Солнцем и Юпитером, благодаря чему сложились благоприятные условия для наблюдения за хорошо освещенным Юпитером.

Я с гордостью могу сказать, что это первый планетарный спутник обнаруженный астрономом-любителем,

– отметил Кай Ли после публикации в тематическом журнале Sky and Telescope.

Ли также использовал телескоп Subaru, чтобы зафиксировать траекторию полета объекта, который делает один оборот вокруг Юпитера за 22 дня.

Как назвали новый спутник

В настоящее время открытый объект отслеживается под именем EJc0061 и не имеет официального названия. Скорее всего, позже ему будет присвоено какое-то имя.