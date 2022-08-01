Телескоп "Джеймс Уэбб" прислал новое фото Юпитера: что в нем интересного

После ввода телескопа Джеймс Уэбб в эксплуатацию, астрономы активно изучают новые данные полученные с помощью обсерватории. В то же время, они находят время для того, чтобы сфотографировать уже известные небесные тела, такие как Юпитер.

Ранее, 14 июля, NASA уже публиковало несколько изображений Юпитера, но телескоп продолжает посылать новые материалы. Свежие фото демонстрируют потенциал применения обсерватории для изучения не только отдаленных уголков космоса, но и нашей собственной солнечной системы.

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Новое фото Юпитера

Сейчас NASA выложило новое необработанное изображение Юпитера, полученное с помощью инфракрасной ближней камеры телескопа (NIRCam) 27 июля 2022 года. Чтобы получить новое изображение, камера работала около 11 минут. На фото виден массивный шторм Юпитера, знаменитое Большое Красное Пятно, а также полосы в атмосфере планеты.



Изображение Юпитера, сделанное космическим телескопом Джеймс Уэбб / NASA/ESA/CSA/STScI

Ученые до сих пор активно изучают атмосферу Юпитера и свежее фото планеты должно помочь понять больше о ее характеристиках, тепловой структуре и слоях, а также изучить такие явления, как ветры и полярные сияния.

По предварительному графику, целями телескопа на этой неделе являются:

вулканический месяц Юпитера Ио,

большой астероид Гигея

и остатки сверхновой Кассиопеи А.

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Джеймс Уэбб ищет самую отдаленную галактику

Первые снимки сделанные телескопом Джеймс Уэбб, позволили обнаружить сразу двух кандидатов в самые дальние галактики, когда нашей Вселенной было 300-400 миллионов лет. Лишь через неделю после этого обсерватория нашла еще одну кандидатку в самые отдаленные и древние галактики. Новый обнаруженный объект мог появиться на еще более раннем этапе формирования Вселенной.