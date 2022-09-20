В ночь на 26 сентября Юпитер будет больше и ярче, чем когда-либо. Расстояние до Земли в этот день составит около 587 миллионов километров. Наибольшее возможное расстояние составляет 966 миллионов километров.

Интересно Джеймс Уэбб сделал впечатляющие фото полярных сияний на Юпитере

Как увидеть Юпитер

Юпитер — пятая от Солнца планета и самая большая в системе.

У газового гиганта насчитали целых 53 спутника.

Четыре крупнейших – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – называются галилеевыми.

Они будут видны в бинокль или телескоп и будут выглядеть как яркие пятна с обеих сторон от Юпитера.

В NASA говорят, что идеальным местом для наблюдения будет площадка на большой высоте с чистым небом.

В хороший бинокль должны быть видны полосы (по крайней мере, центральная полоса) и три или четыре галилеевых спутника. Важно помнить, что Галилей наблюдал за этими спутниками посредством оптики 17 века. Одной из ключевых потребностей будет стабильное крепление любой системы, которую вы используете,

— сказал Адам Кобельски, астрофизик-исследователь из Центра космических полетов имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама.

Кобельски рекомендует 4-дюймовый телескоп или больше, чтобы подробнее рассмотреть Большое Красное Пятно и полосы Юпитера. Несколько фильтров в диапазоне от зеленого до синего улучшат картинку.